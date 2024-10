Thiago Oliveira se declara para a esposa em data especial: 'Te admiro'

O apresentador Thiago Oliveira compartilhou cliques raros com a esposa, Bruna Matuti, e a parabenizou por mais um ano de vida

Thiago Oliveira prestou uma bela homenagem para sua esposa, Bruna Matuti, nas redes sociais. Nesta terça-feira, 22, ela completou mais um ano de vida e o jornalista fez questão de homenageá-la nas redes sociais.

Em seu perfil oficial no Instagram, o apresentador do programa 'É De Casa', da Globo, compartilhou uma sequência de cliques ao lado de Bruna, com tem tem uma filha, Bella, que completou 1 aninho em maio, e se declarou.

"Hoje o dia é todo dela! @brunamatuti Meu amor, minha luz e minha base. Celebro todos os dias sua vida, nossos dias e nossa família. Você me deu o maior presente das nossas vidas e viver nossa família intensamente só me faz ser uma pessoa melhor pra você e pra nossa filha", disse Thiago no começo da homegem.

E completou: "Te admiro como mulher, esposa, profissional e mãe, ou seja, eu faço tudo por você e te apoio em todas as suas escolhas. Feliz novo ano, novo ciclo com muita saúde, amor e paz. Amamos você mamãe @brunamatuti", finalizou.

Nos comentários, Bruna se declarou para o marido e se fez um agradecimento. "Meu marido, amigo, companheiro da vida. Você e nossa filha são meus maiores presentes. Meu alicerce, minha base, meu equilíbrio. Te amo. Obrigada por todos os dias", escreveu.

Confira:

Thiago Oliveira sonha em ter programa solo na Globo

Thiago Oliveira é um dos principais nomes atuais da Globo. Apresentador do É De Casa ao lado de Rita Batista, Maria Beltrão e Talitha Morete, ele sonha em ter um programa solo na grade de programação da emissora para chamar de seu. Em entrevista à CARAS Brasil, Oliveira revela que o trabalho desenvolvido na líder de audiência é para colher ainda mais bons frutos em um futuro próximo.

Ele explica como seria o programa que adoraria apresentar sozinho e reflete sobre a representatividade na TV. "Eu trabalho pra esse dia chegar e sem dúvida nenhuma tudo tem o tempo certo. Acho que esse programa teria uma plateia linda. Teria culinária e musical. Quero falar com a família brasileira, levando entretenimento... mostrando o nosso Brasil para o brasileiro", conta. Saiba mais!