Sthefany Brito se declara para o marido após esquecer data especial

A atriz Sthefany Brito completou seis anos de casada com o marido, Igor Raschkovsky, e confessou que acabou esquecendo a data

Sthefany Brito usou as redes sociais nesta terça-feira, 13, para comemorar seis anos de casada com o marido, o empresário Igor Raschkovsky. A atriz, que é mãe de Enrico e está à espera do segundo filho, que se chamará Vicenzo, publicou algumas fotos com o amado e confessou que pela primeira vez acabou esquecendo a data.

"E num dia normal, fizemos 6 anos de casados! Eu esqueci (primeira vez que isso aconteceu)! Eu com a cabeça na mala do neném que preciso terminar de arrumar, na preocupação de como o Enrico vai ficar quando o irmão nascer, no dia a dia, busca Enrico no colégio, marca ultra, compra fralda que acabou, e o leite também que já vai acabar, esqueci completamente do nosso dia!", revelou ela.

Em seguida, Sthefany contou que ganhou um presente do marido e levou um tempo para entender que era por causa do aniversário de casamento. "Fui surpreendida com um presente e confesso que por segundos fiquei sem entender o motivo! Meu amor, só pra deixar registrado aqui já que eu ando tão emotiva que tudo que vivemos, e que estamos vivendo não poderia ser com ninguém que não fosse você!!! 13 anos juntos, 6 casados e me pego ainda te olhando apaixonada! Óbvio que nem tudo são flores e que bom, imagina que chato seria!?", acrescentou.

"Amo a gente, nossa parceria, nossa liberdade e paz em poder sermos nós mesmos um com outro! Nossa família é meu sonho da vida toda transformado em realidade e não seria possível sem você! Obrigada pelo seu amor e tanta dedicação! Nosso nenemzinho está chegando pra coroar todo nosso amor e multiplicar o caos e a alegria da nossa casa! Te amo além do infinito!!! Que venham muitos e muitos anos e vamos comemorar bem velhinhos juntos!!!", finalizou.

Confira:

Sthefany Brito fala sobre reta final da gravidez

A atriz Sthefany Brito está na reta final da gravidez do filho caçula, Vicenzo, fruto de seu casamento com o empresário Igor Raschkovsky, e usou os stories de seu Instagram para compartilhar um relato sincero sobre as dificuldades enfrentadas durante as madrugadas da maternidade.

"As madrugadas andam difíceis por aqui. Tenho acordado muitas vezes, seja para fazer xixi, por dor nas costas ou porque Vincenzo está chutando minha costela (e dói); muitas vezes, ao mudar de posição, perco o sono e, quando isso acontece, minha cabeça já fica a mil de ansiedade, pensando em 300 coisas!", disse em um trecho. Confira o desabafo completo!