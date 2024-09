Rodriguinho faz confissão ao comemorar o aniversário do filho, Jaden

O cantor e ex-BBB Rodriguinho prestou uma homenagem especial no aniversário do filho, Jaden Fernando, que completou 13 anos

O cantor Rodriguinho usou as redes sociais nesta quinta-feira, 19, para prestar uma homenagem especial para o filho, Jaden Fernando, que completou 13 anos de vida.

Em seu perfil no Instagram, o ex-participante do BBB 24, da Globo, compartilhou alguns registros com o herdeiro e confessou que ele o "ensinou a ser um pai melhor"

"Hoje é aniversário desse carinha que me traz luz todos os dias e que me ensinou a ser um pai melhor pra todos os meus filhos, aprendo muito com você viu @jaden_ceno", garantiu o famoso no começo da legenda.

Rodriguinho, que está em Paris, na França, falou sobre estar longe de Jaden. "Esse aniversário tá um pouco diferente porque estou fora, mas estou voltando e ainda hoje te dou um beijão… parabéns e Feliz aniversário. Te amo…", completou o texto.

Além de Jaden, o pagodeiro também é pai de Gaab, Rodrigo Junior, Vitória e Aretha. A jovem, aliás, é sua enteada, mas ele a considera como filha.

Confira:

Rodriguinho confessa 'irritação' no pós-BBB

Rodriguinho foi um dos nomes fortes que participaram do Big Brother Brasil 24 e deixou a sua marca. Quase quatro meses após a final do reality show da TV Globo, o cantor e compositor fala da experiência do confinamento, em entrevista à TV CARAS. No bate-papo, o músico garante que não dá bola para os haters e confessa que apenas um detalhe do julgamento que teve do público o incomodou bastante, assim que deixou o programa.

De acordo com o ex-BBB, embora muitos apontamentos ele não tenha concordado, apenas um o chamou bastante a atenção e o incomodou. "Acho que, em geral, tivemos uma interpretação muito errada das coisas. O que eu mais me irritei mesmo, o que mais me chateou foi eu falar de vitórias minhas e ser confundido com soberba. Porque nada do que eu falei foi dando carteirada, nada do que falei foi: é, eu tenho. Não foi assim. Estava conversando, tipo: 'Você gosta de tênis, você tem? Pô, mas esse tênis custa tanto'. Eu tenho, ponto. 'Ah, ele é um soberbo, ele fala que ele tem'. Peraí", diz. Veja a entrevista completa!