Rodriguinho encanta ao celebrar aniversário de 1 ano da neta: 'Bonequinha'

O cantor Rodriguinho abriu o álbum de fotos da festinha temática da neta caçula, Haili, que completou 1 ano de vida; veja

O cantor Rodriguinho encantou os seguidores na noite de quarta-feira, 4, ao compartilhar em suas redes sociais registros fofíssimos com a neta caçula, Haili. Em seu Instagram oficial, o ex-participante do BBB 24 abriu o álbum de fotos da festinha da bebê, que completou 1 ano de vida.

Esbanjando fofura, a pequena celebrou a data especial em um evento temático da turma do Mickey Mouse. Em imagens publicadas por Rodriguinho, é possível perceber alguns detalhes da decoração no salão de festas.

A aniversariante também entrou no clima e surgiu com um vestido rosa com estampa da personagem Minnie Mouse. "Dia de celebrar o niver dessa gatinha, minha Netinha Haihai completou 1 aninho", derreteu-se Rodriguinho na legenda da postagem.

Nos comentários, diversos seguidores também se derreteram com a fofura da bebê. "Linda! Parabéns pra bonequinha", escreveu uma internauta. "Você não tem cara de vovô (risos). Parabéns para sua netinha, ela é linda", declarou outra.

Haili é filha do cantor Gaab, herdeiro mais velho de Rodriguinho. Além da pequena, ele também é avô de Heloísa, de 5 anos. As duas meninas são frutos do casamento de seu primogênito com Michelle Alveia.

Rodriguinho também é pai de Rodrigo Júnior, de 20 anos, Vitória, de 16, e Jaden, de 12. O pagodeiro, casado com Bruna Amaral, também considera a enteada Aretha, de 18 anos, como filha. Em entrevista recente à CARAS Brasil, o artista abriu o coração e falou um pouco sobre as mudanças em sua vida após o nascimento das netas.

Rodriguinho com a neta, Haili - Reprodução / Instagram

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rodriguinho 🪕 (@rodriguinho)

Rodriguinho confessa 'irritação' no pós-BBB

Rodriguinho (46) foi um dos nomes fortes que participaram do Big Brother Brasil 24 e deixou a sua marca. Quase quatro meses após a final do reality show da TV Globo, o cantor e compositor fala da experiência do confinamento, em entrevista à TV CARAS.

No bate-papo, o músico garante que não dá bola para os haters e confessa que apenas um detalhe do julgamento que teve do público o incomodou bastante, assim que deixou o programa. De acordo com o ex-BBB, embora muitos apontamentos ele não tenha concordado, apenas um o chamou bastante a atenção e o incomodou; confira mais detalhes!