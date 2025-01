Rodrigo Santoro se declara em aniversário da esposa, Mel Fronckowiak

O ator Rodrigo Santoro abriu um álbum de fotos inéditas em celebração ao aniversário da esposa, a também atriz Mel Fronckowiak

Dia de festa na casa de Rodrigo Santoro! O ator usou as redes sociais para publicar uma bela homenagem de aniversário à esposa, a atriz Mel Fronckowiak, que completa 37 anos de vida nesta quinta-feira, 16.

Em seu perfil oficial no Instagram, Rodrigo abriu um álbum de fotos e vídeos inéditos de momentos marcantes dos dois, incluindo um registro raro de Mel com as duas filhas do casal, Nina, de 7 anos, e Cora, de 5 meses, de costas.

"Comemorar o seu aniversário é celebrar a nossa história e o desejo de viver ao teu lado colecionando memórias com a nossa família. Te amo e te admiro, cada vez mais", declarou o artista na legenda da postagem direcionada a Mel Fronckowiak.

Nos comentários, diversos amigos famosos e admiradores também deixaram mensagens carinhosas de felicitações à aniversariante do dia. "Foto linda! Lindos!", disse a atriz Silvia Pfeifer. "Que casalzão lindo! Parabéns, lindona", desejou uma internauta. "Muito linda e muito princesa. Parabéns pelo seu dia", falou outra.

Filha mais velha de Rodrigo Santoro e Mel Fronckowiak diverte com recado

Discreta sobre sua vida pessoal, Mel Fronckowiak compartilhou recentemente um registro de um momento raro com sua filha mais velha, Nina, que tem apenas sete anos e é fruto do relacionamento com Rodrigo Santoro. Em suas redes sociais, a atriz e apresentadora divertiu os seguidores ao mostrar um bilhete 'sincerã'’ que recebeu da herdeira.

Nos stories de seu perfil no Instagram, Mel compartilhou um clique da cartinha que a filha desenhou e deixou para ela repleta de 'carinho' logo pela manhã: "Mel, você é a pessoa mais chata do mundo?", dizia o recado da menina, que mesmo diante de alguns erros ortográficos muito fofos, conseguiu expressar sua 'revolta' com a mãe; confira detalhes!

