Rebel Wilson e a esposa celebram aniversário de 2 anos da filha com festinha

Atriz Rebel Wilson, de 'A Escolha Perfeita', dividiu fotos raras com a esposa e a filha durante comemoração de 2 anos da bebê; confira

A atriz Rebel Wilson, estrela de 'A Escolha Perfeita', usou as redes sociais na noite de sexta-feira, 8, para compartilhar com o público um momento especial em família. Ao lado da esposa, Ramona Agruma, a artista celebrou o aniversário de 2 anos da filha do casal, Royce, e dividiu registros inéditos da festinha.

Por meio de seus stories no Instagram, Rebel publicou um clique onde o trio aparece bastante alegre enquanto cantavam o famoso 'parabéns' para a pequena. Na imagem, é possível perceber detalhes do bolo temático, decorado com algumas princesas da Disney.

Em seguida, a famosa compartilhou uma foto do casal andando em um carrossel junto com a herdeira. Esbanjando fofura, Royce foi clicada se divertindo ao lado das mamães.

Juntas desde 2022, Rebel Wilson e Ramona Agruma oficializam a união em outubro deste ano, quando subiram ao altar. A cerimônia intimista foi realizada na Itália e contou com 70 convidados.

Discreta, a atriz costuma mostrar pouco a filha publicamente. A primeira foto da pequena Royce foi publicada por ela somente em 2023. A bebê chegou ao mundo em novembro de 2022, por meio de uma barriga solidária.

"Estou mais do que orgulhosa de anunciar o nascimento da minha primeira filha, Royce Lillian, nascida na semana passada por meio de uma barriga solidária. Não consigo nem descrever o amor que tenho por ela, ela é um lindo milagre! Sou eternamente grata a todos que se envolveram (vocês sabem quem são), isso levou anos para acontecer... mas queria agradecer particularmente à minha linda barriga de aluguel que a carregou e a deu à luz com tanta doçura e cuidado", declarou Rebel Wilson, na época.

Rebel Wilson revela que não podia perder peso por conta de contrato de filme

Em 2023, Rebel Wilson falou no podcast 'Call Her Daddy' sobre uma exigência de contrato da trilogia A Escolha Perfeita. A atriz que interpretava Amy Gorda contou que não podia perder ou ganhar peso para manter seu papel no filme.

Ela explicou que precisou adiar seus planos de perder peso por causa disso. Sua mudança teve bastante repercussão depois de perder cerca de 36 quilos em 2020, após definir que seria seu 'ano da saúde'. Porém antes que essa mudança pudesse rolar ela precisou esperar um pouco; confira detalhes!