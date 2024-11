Preta Gil atualiza estado de saúde após duas internações por uma infecção no rim

Preta Gil, que está tratando um câncer no intestino, contou nas redes que fará exames para saber como o corpo respondeu à quimioterapia

Neste domingo, 17, Preta Gil usou sua rede social para atualizar os seguidores sobre seu estado de saúde após duas internações. A cantora teve uma infecção no rim e os cálculos renais entupiram seu cateter duplo J.

Ela precisou ser internada no hospital para fazer a troca. Porém, após ficar quatro dias e ter recebido alta, ela sentiu dores menos de 24 horas depois e voltou para clínica. No total, foram oito dias com os médicos.

"Obrigada por todas as mensagens de amor e carinho, tô aqui focada no tratamento e em breve atualizo você", escreveu a cantora.

"Depois de ter passado uma internação dupla, tive uma pielonefrite, tinha um Diplo J que foi entupido com cálculos renais, troquei. Fiquei no hospital, recebi alta, fui pra casa. Cheguei em casa e senti dor, voltei para o hospital. Fiquei mais quatro dias, ao todo foram oito dias de internação. Esse problema foi resolvido, tenho Duplo J novo. Estou me cuidando, tomando antibiótico ainda, volto a uma vida perto da normalidade, ainda com as sequelas da quimioterapia da semana retrasada e também dessa infecção que tive no rim, mas estou bem", explicou a cantora.

Preta também está lutando contra um câncer de intestino e está fazendo quimioterapia. Na próxima semana, ela fará novos exames para saber como o corpo reagiu ao tratamento:

"Estou no Rio, na minha casa, ficarei aqui nos próximos dias, e no dia 26, faço novos exames para uma reavaliação de como está, como foi, como meu corpo respondeu à quimioterapia e quais são os próximos passos no tratamento. Assim que souber vou vir aqui contar para vocês, como sempre fiz", revelou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Preta Gil (@pretagil)

Preta Gil celebra visita de Thiaguinho após nova internação

Menos de 24 horas após anunciar a alta médica de uma cirurgia para remover cálculos renais, a cantora Preta Gil precisou retornar ao hospital na última segunda-feira, 11. Ainda assim, não ficou sem o apoio das pessoas queridas. Nesta terça-feira, 12, Preta usou as redes sociais para celebrar a visita surpresa de um amigo especial: o cantor Thiaguinho.

"Ele veio me ver. Te amo, Thiaguinho!", escreveu ela nos Stories, em que surgiu alegre com a presença do pagodeiro.