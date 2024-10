Pelé chegou a realizar o sonho da filha que era rejeitada um dia antes de morrer; relembre

O eterno Rei do Futebol estaria completando 84 anos nesta quarta-feira, 23, se ainda estivesse vivo. Um dia antes de morrer, Pelé realizou o sonho da filha Sandra Regina

Se ainda estivesse vivo, Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, completaria 84 anos nesta quarta-feira, 23. O maior jogador da história do futebol, personalidade mundial do esporte e popularmente chamado de Rei do Futebol morreu aos 82 anos, em 29 de dezembro de 2022, após lutar por mais de um ano contra um câncer no intestino, que foi descoberto em 2021. O ex-atleta, que fez tratamento de quimioterapia por alguns meses, teve falência múltipla de órgãos.

Apenas um dia antes de sua morte, Pelé recebeu a visita dos netos Octávio Felinto Neto e Gabriel Arantes do Nascimento (24), filhos de Sandra Regina - a filha que ele rejeitou e demorou para reconhecer na justiça como sua herdeira. Na época, eles falaram sobre o momento especial nas redes sociais.

Os rapazes citaram que estavam realizando um antigo sonho da mãe. "Errar e acertar fazem parte da nossa vida, nem tudo é mil maravilhas, toda família tem brigas e rusgas, a nossa não é diferente, mas há momentos que a união e o amor são mais importantes do que qualquer coisa!", disseram.

"Agradeço a Deus por ter proporcionado esse momento, pois era o que minha mãe mais sonhava, tem coisas que uns plantam e outros colhem e nós estamos colhendo. Agradeço a quem ficou feliz por nós, estamos extremamente felizes e de ante mão agradecer a todos da minha família, que foram extremamente receptivas e amorosas com a gente!”, completaram. A visita no hospital foi a segunda vez que os netos se encontraram pessoalmente com o avô.

Sandra Regina Arantes do Nascimento Felinto é filha de Pelé com a empregada doméstica Anísia Machado. Ela travou uma batalha na justiça contra o pai para ser reconhecida como filha dele na década de 1990. Sandra conseguiu ter a paternidade comprovada em um exame de DNA. Com isso, usou o nome do ex-jogador em sua certidão de nascimento. Ela faleceu em 2006, aos 42 anos, durante o tratamento contra um câncer.

PEDIDO EMOCIONANTE

Neto de Pelé, Gabriel Arantes falou publicamente sobre o último encontro que teve com o ex-jogador, em entrevista ao programa Tá na Hora, do SBT, em agosto deste ano. O jovem revelou que fez um pedido emocionante ao eterno Rei do Futebol em seu leito de morte.

"Conversamos algumas coisas com ele, que apertou minha mão. Falei algumas coisas, de avô e neto mesmo, e me emocionei bastante. Eu estava nos Estados Unidos, sabia que ele estava um pouco mal, mas não da gravidade. Ele apertava minha mão, mas não chegou a conversar comigo", declarou Gabriel, na ocasião.

Em seguida, ele contou que pediu para que o avô conversasse com Sandra quando a encontrasse no outro plano. "Falei o quanto eu admirava e me inspirava nele, que ele era uma referência para minha família. E que entendi as circunstâncias que aconteceram. Não queria ver ele naquela situação, mas que se acontecesse dele encontrar minha mãe, para eles conversarem e colocarem o papo em dia", recordou.

Ao longo da entrevista, Gabriel garantiu que mantém uma boa relação com os seis tios, filhos reconhecidos por Pelé. Além disso, o neto do ex-atleta afirmou que o perdoou e não guarda ressentimento.

"Não precisam mais dizer isso, chamar meu avô de lixo. Está perdoado, não precisa mais entrar nessa briga. Está tudo tranquilo na nossa família. "Minha mãe sempre me ensinou o perdão. Está no legado dela, e eu vou carregar para a vida inteira. Eu entendo as pessoas dizerem que viram injustiça, mas eu não tenho chateação nenhuma. Deus fez e encerrou da melhor forma possível", declarou Gabriel.

SETE FILHOS

Pelé teve sete filhos. O primeiro casamento foi com Rose dos Reis Cholbi, com quem teve três: Kely Nascimento (56), Edson Nascimento (53) e Jennifer Nascimento (45). Flávia Christina Kurtz (45) é fisioterapeuta e fruto do relacionamento do rei com a jornalista Lenita Kurtz. O segundo casamento do ex-atleta foi com a cantora gospel Assíria (64), com quem ele teve dois filhos: os gêmeos Joshua e Celeste (26). Pelé também foi pai de Sandra Regina. Quando morreu, ele era casado com a empresária Márcia Aoki (58).

