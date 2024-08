Neto de Pelé revela pedido emocionante ao ex-jogador antes de sua morte

Filho de Sandra Regina, Gabriel Arantes recordou o último encontro que teve com o avô, Pelé, no hospital; ex-jogador faleceu em 2022

Neto de Edson Arantes do Nascimento, o Pelé (1940-2022), Gabriel Arantes falou publicamente sobre o último encontro que teve com o ex-jogador. Em entrevista ao programa 'Tá na Hora', do SBT, o jovem revelou que fez um pedido emocionante ao eterno 'Rei do futebol' em seu leito de morte.

Gabriel, de 24 anos, é filho de Sandra Regina Arantes do Nascimento Felinto (1964-2006). Ela teve a paternidade de Pelé reconhecida somente em 1996, quando entrou na Justiça com pedido de exame de DNA. Eles, no entanto, nunca foram próximos.

Apesar do conflito familiar, os dois herdeiros de Sandra visitaram o avô no hospital. Gabriel e Octávio receberam a permissão do restante dos familiares e puderam se despedir de Pelé, que faleceu em dezembro de 2022.

"Conversamos algumas coisas com ele, que apertou minha mão. Falei algumas coisas, de avô e neto mesmo, e me emocionei bastante. Eu estava nos Estados Unidos, sabia que ele estava um pouco mal, mas não da gravidade. Ele apertava minha mão, mas não chegou a conversar comigo", declarou Gabriel ao programa do SBT na terça-feira, 27.

Em seguida, ele contou que pediu para que o avô conversasse com Sandra quando a encontrasse no outro plano. "Falei o quanto eu admirava e me inspirava nele, que ele era uma referência para minha família. E que entendi as circunstâncias que aconteceram. Não queria ver ele naquela situação, mas que se acontecesse dele encontrar minha mãe, para eles conversarem e colocarem o papo em dia", recordou.

Neto de Pelé afirma que perdoou o avô

Ao longo da entrevista, Gabriel Arantes garantiu que mantém uma boa relação com os seis tios, filhos reconhecidos por Pelé. Além disso, o neto do ex-jogador de futebol afirmou que o perdoou e não guarda ressentimento.

"Não precisam mais dizer isso, chamar meu avô de lixo. Está perdoado, não precisa mais entrar nessa briga. Está tudo tranquilo na nossa família. "Minha mãe sempre me ensinou o perdão. Está no legado dela, e eu vou carregar para a vida inteira. Eu entendo as pessoas dizerem que viram injustiça, mas eu não tenho chateação nenhuma. Deus fez e encerrou da melhor forma possível", declarou Gabriel, por fim.

Edson Arantes do Nascimento faleceu no dia 29 de dezembro de 2022, aos 82 anos, após lutar por mais de um ano contra um câncer no intestino, que foi descoberto em setembro de 2021. A causa da morte foi falência múltipla de órgãos.