A apresentadora Patrícia Poeta postou na web uma foto ao lado do filho, Felipe Poeta, e comemorou o seu aniversário de 22 anos

Dia especial para a família Poeta! Nesta terça-feira, 30, Patrícia Poeta usou as redes sociais para comemorar o aniversário de 22 anos do filho, Felipe Poeta, fruto de seu antigo relacionamento com o diretor da Globo Amauri Soares.

Em seu perfil oficial no Instagram, a apresentadora do programa 'Encontro' publicou uma foto ao lado do herdeiro e escreveu uma bela homenagem. "Filho, dizer que te amo seria minha maior redundância, mas é a que mais gosto de repetir", começou.

A jornalista acrescentou: "Eu pedi, mas o tempo não me ouviu e tem passado muito rápido. São 22 anos da minha maior alegria, do meu melhor projeto, do meu grande amor. Te amo, te amo, te amo. Hoje, amanhã e sempre", finalizou o texto.

Os fãs de Patrícia deixaram mensagens de felicitações nos comentários. "Parabéns, felicidade. Deus abençoe sempre!", disse uma seguidora. "Parabéns, Felipe, saúde, felicidades, sucesso e vida longa", desejou outra. "Nossos filhos são nossos maiores e doces projetos. A prova viva de que somos imortais. Parabéns ao seu menino", falou uma terceira.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por PATRÍCIA POETA (@patriciapoeta)

Patrícia Poeta revela superação de trauma de infância

Em tempos de Olimpíadas, Patrícia Poeta se inspirou nos nossos atletas e revelou neste último domingo, 28, em suas redes sociais que superou um trauma de infância, provocado por uma queda violenta de bicicleta.

"Ai gente que sensação de missão comprida em pleno domingão, tô voltando a andar de bike depois de dois anos. Desde que eu comecei a fazer o encontro lá de São Paulo, mas andava muito aqui no Rio. Voltar a andar de bike é mais do que uma prática de exercícios físicos, é a superação de um trauma. Quando pequena, caí numa lombada, abri o queixo, tomei ponto e, depois disso, não consegui mais pedalar. Retomei anos após o acidente, parei novamente, até que neste domingo, 28, voltei a pedalar. Foram 10 km ou um pouco mais. Agora vamos seguir na missão", comemorou.