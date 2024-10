Otaviano Costa comemora aniversario de filha mais nova com Flávia Alessandra

'Um fragmento da tal vida eterna', escreveu Otaviano Costa; Olívia está completando 14 anos de idade neste sábado, 05

Neste sábado, 05, Otaviano Costa fez uma homenagem emocionante para Olívia, sua filha com Flávia Alessandra, em suas redes sociais, dia em que a adolescente completou mais um ano de vida. "Hoje Oli faz 14 anos. Um fragmento da tal vida eterna. E se somos eternos, além da forma física. Tenho certeza que já conheço a Oli de outras vidas. Como pai e filha ou melhores amigos", começou.

"Nas brechas do tempo, sei que estamos e estaremos sempre conectados. Pois um amor como o nosso é além do imaginável. Vê-la crescer tão lindamente, se transformando em um ser ainda mais incrível, é de encher o coração de alegria, orgulho e amor. Amo demais a Oli do meu tempo. A luz do meu tempo. A Oli que me desgarra do mundo e que sempre me faz flutuar, sorrindo, ao vê-la”, escreveu o pai orgulhoso.

Para terminar, o ator continuou: “Continue minha menina. Continue sendo esta incrível garota que nos cura com seu sorriso e jeito de ser. Nossa vida, neste tempo, é toda sua. E para sempre, minha filha, será toda nossa. Felizes aniversários, doce Olívia #sweetfourteen".

Otaviano Costa entrega seu maior medo como pai: 'Lado ruim do digital'

Em entrevista à CARAS Brasil, o marido da atriz Flávia Alessandra (50) fala sobre os desafios da paternidade e confessa um de seus maiores medos como pai zeloso. "Do lado ruim do digital", diz.

Para o artista, o grande desafio da era moderna é o equilíbrio entre a vida digital e a vida real. “Quero que as minhas meninas, assim como a Giulia e a Olívia – especialmente agora, com 13 anos – sejam inseridas no mundo digital. Não quero que ela perca a sua atualização de software; para poder não só ganhar informações, mas atualização do que acontece pelo mundo afora e consumir conteúdos relevantes, legais, divertidos e leves. Que ela possa também interagir com amiguinhos da escola, colegas que a gente conheça”, destaca o apresentador.

“A gente ainda está protegendo a Olivia em termos de rede social, por exemplo. Ela não tem uma rede aberta, porque a gente quer que ela fique numa redoma ainda de proteção. A gente sabe que quando você vai para uma vida pública, vamos chamar assim na rede social, você está suscetível a uma série de questões, série de comentários, uma série de olhares e assim por diante”, continua o artista.