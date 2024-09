Nivea Stelmann e Mario Frias comemoram aniversário de 20 anos do filho

Miguel Stelmann Frias, filho de Nivea Stelmann e Mario Frias, ganhou uma bela homenagem dos pais nas redes sociais ao completar 20 anos

Nivea Stelmann e Mario Frias usaram as redes sociais para prestar uma homenagem especial para o filho, Miguel Stelmann Frias, que completou 20 anos nesta quarta-feira, 11.

Para comemorar a data especial, a atriz, que atualmente é casada com Marcus Rocha, com quem tem uma filha, Bruna Stelmann, compartilhou em seu perfil no Instagram um vídeo com vários momentos ao lado do herdeiro e escreveu uma bela mensagem.

"Dia do amor da minha vida @miguelstelmannf. Feliz aniversário, meu filho. Há 20 anos sou mais feliz porque você existe! Te amo muito, muito, muito e cada dia mais tenho orgulho de ser sua mãe. Seja feliz meu amor! #Miguel20anos", escreveu a mamãe coruja na legenda da publicação.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Nivea Stelmann (@niveastelmann)

Depois foi a vez de Frias. O ator e deputado federal, casado com Juliana Frias, também recordou momentos com Miguel e o parabenizou. "Hoje é aniversário do meu primogênito @miguelstelmannf. O tempo passou tão rápido e hoje o meu menino completa 20 anos. São 20 anos aprendendo com ele, vivendo momentos únicos e especiais."

"Ser pai do Miguel é um verdadeiro presente. Ele é um garoto amável, inteligente, obediente, respeitoso e muito parceiro. Me trouxe e me traz alegrias que eu jamais poderei expressar com palavras. Feliz aniversário, meu filho! Que nosso Pai continue te abençoando e guiando todos os seus passos. Sempre estarei ao seu lado para o que der e vier. Enquanto eu viver, você terá todo o meu amor e apoio incondicional! Muitas felicidades, saúde e realizações! Muitos anos de vida e muitas vitórias! Te amo além da vida! Nossa família te ama e te amará para todo o sempre!", disse ele.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mario Frias 🇧🇷 (@mariofriasoficial)

Nivea Stelmann completa 11 anos de casada e faz pedido

Em julho, Nivea Stelmann completou mais um ano de casada com o esposo Marcus Rocha, com quem teve a filha mais nova, Bruna Stelmann. Morando nos EUA com o amado, a famosa fez uma declaração para ele em sua rede social.

Com fotos apaixonadas, a famosa apareceu ao lado de seu eleito e falou sobre querer ficar com ele. Nivea, então, fez um pedido ao escrever a legenda, espantando todo o mau-olhado sobre eles. "Que nada e ninguém tenha o poder de nos separar 17/07/2013 - 17/7/2024. 11 anos de casados. Te amo @marcusrocha_18 Deus nos proteja de todo mal. Amém", escreveu ela na legenda. Confira a publicação!