Nathalia Dill surge em clima de romance com o marido durante viagem

A atriz Nathalia Dill compartilhou nas redes sociais algumas fotos de sua viagem de férias ao lado do marido, da filha e amigos

Nathalia Dill chamou a atenção dos seguidores das redes sociais nesta terça-feira, 7, ao compartilhar algumas fotos de sua viagem em família. Ela viajou para Salvador, na Bahia, ao lado do marido, Pedro Curvello, da filha do casal, Eva, de quatro anos, e alguns amigos.

Nas fotos postadas no feed do Instagram, a atriz aparece se divertindo com um grupo de amigos durante um passeio de barco. A famosa também encantou ao mostrar Eva usando um maiô de oncinha, enquanto posava sorridente com outras crianças.

Em outros cliques, Nathalia apareceu em clima de romance com o marido, Pedro, durante o passeio. Na primeira imagem, dos dois estão trocando olhares apaixonados. Depois, a atriz ganha um beijo do amado durante um abraçado. "Salvador", escreveu a artista na legenda da publicação.

O post recebeu diversos elogios dos internautas. "Que delícia essas fotos! Arrasou!", disse uma seguidora. "Companheirismo", falou outra. "Lindos", escreveu uma fã. "Família linda", afirmou outra.

Vale lembra que Nathalia Dill está longe da TV desde o fim da novela 'Família É Tudo', da TV Globo, em que ela interpretava a personagem Vênus Mancini, a neta mais velha de Frida (Arlete Salles).

Confira:

Nathalia Dill exibe detalhes de festa da filha

A atriz Nathalia Dill encantou os fãs ao compartilhar registros do aniversário da filha, Eva, por meio de uma publicação no Instagram. A artrista comemorou o aniversário de quatro anos da herdeira. Nas imagens, Eva surge apagando as velinhas e esbanjando fofura ao lado da família.

"Comemorando mais um ano de luz e amor na vida da pequena Eva! Ainda no dia não oficial. Que sua jornada seja sempre repleta de sorrisos, descobertas e muito carinho, como", afirmou na legenda. Eva é fruto do relacionamento de Nathalia Dill com o produtor musical Pedro Curvello. Veja as fotos!

