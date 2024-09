Malu Mader chega aos 58 com simplicidade e gentileza por trás das câmeras

Dona de sucessos e referência na beleza, Malu Mader completa 58 anos nesta quinta, 12; atriz é 'gente como a gente' e já demonstrou isso algumas vezes

Estrela das novelas, referência de beleza e inspiração para muitos: Esta é MaluMader, que completa 58 anos nesta quinta-feira, 12. Em paralelo, está a figura "gente como a gente" que leva a vida com simplicidade e distribui gentileza por trás das câmeras.

"Gentil, simples e que adora uma boa conversa. Essa é a Malu Mader" , define a jornalista Roberta Ferpin (43), que entrevistou a atriz em 2018, para a série Confidências Maternas. Apesar de a declaração ter sido feita em entrevista à CARAS Brasil às vésperas do aniversário da artista, sua fama de pé no chão existe há anos.

Em 2002, a revista TPM mostrou que, por trás da estrela grandiosa, existe uma mulher que poderia ser você ou sua amiga. Expressiva e simpática, a atriz conversa com todos, desde o porteiro à dona da banca de jornal; também foge da academia; usa roupas que nós usamos, como tênis, jeans e camiseta; "não pinta o rosto", como exemplifica o texto.

A educação e simplicidade da artista chega até para seus admiradores. Silvano Morais (47), administrador de uma página de fãs para a atriz, conta que, apesar de nunca tê-la visto pessoalmente, já recebeu um áudio de Mader. "Ela conhece a página, e me mandou um áudio via mensagem direta. Ela é uma pessoa muito gente boa", conta à CARAS Brasil.

Atriz dona de grandes sucessos e uma carreira de 42 anos, ela se formou na escola Tablado de teatro e estreou nos palcos em 1982, com o espetáculo Os Doze Trabalhos de Hércules. No ano seguinte, em 1983, ela fez sua primeira novela, Eu Prometo, começando assim a parceria com a Globo aos 16 anos.

Com papéis centrais em títulos como Ti Ti Ti (1985), Anos Dourados (1986) e Celebridade (2003), Mader alavancou sua carreira na televisão. A atriz seguiu fazendo novelas, séries e participações até 2018, quando foi desligada da Globo após sua aparição em Malhação: Vidas Brasileiras, e passou a se dedicar mais ao cinema e aos trabalhos nos bastidores.

Ao longo dos anos, ela conquistou um grande número que fãs —que celebraram sua volta às telinhas com o remake de Renascer (2024). Apesar da legião de admiradores, ela não possui um perfil ativo nas redes sociais, o que abriu espaço para a criação de fã-clubes e páginas de homenagem.

Silvano, dono de uma das páginas, diz que a atriz é fundamental para a TV, cinema e teatro. Ele escolhe Glorinha da Abolição de O Outro (1987), Cláudia de Fera Radical (1988), Duda de Top Model (1989) e Maria Clara Diniz de Celebridade, como suas personagens favoritas da atriz.

Mader também já teve projetos para o cinema e chegou até a estagiar na direção do remake de O Rebu (2014), quando pediu a oportunidade para José Luiz Villamarim (61), diretor do projeto da Globo. Para além do trabalho em frente às câmeras, ela também se dividiu com a função de mãe e esposa.

A MATERNIDADE TRANSFORMADORA DE MALU MADER

Casada com Tony Bellotto (64), do Titãs, desde 1990, a atriz é mãe de João (29) e Tony (27) e enxerga a maternidade como muitas anônimas também a veem: Algo com o poder de mudar sua vida completamente —e no caso da artista, lembrar "que você é igual a todo mundo", como disse também em entrevista à revista TPM.

Em entrevista à série Confidências Maternas (2024), a artista conta à Ferpin que, após se tornar mãe, viu os seus sonhos e prioridades passarem a girar em torno dos filhos. Porém, foi importante encontrar o caminho de volta ao seu papel de mulher, mesmo que aos poucos.

"Malu, assim como as mães anônimas, conforme foi voltando para o trabalho, priorizava os bons momentos com os filhos e fala sobre a rede de apoio que teve. O receio era perder alguma coisa importante e transformadora que aconteceria a qualquer momento", diz a jornalista.

A jornalista Roberta Ferpin e Malu Mader | Foto: Divulgação

A atriz foi a primeira entrevistada para a série, disponível na plataforma Prime Video, e, para além da conversa importante sobre conciliar o trabalho e a maternidade, a entrevista também marcou uma realização profissional para Ferpin.

"A primeira vez que a vi na TV foi na novela Top Model. Eu tinha por volta de uns 6 ou 7 anos, e adorava sua personagem, Duda. Tê-la como minha primeira entrevistada foi emocionante. E desde o momento que ela topou conversar comigo, a gente teve uma sintonia muito bacana, conversava pelo whatsapp. Ela é exatamente desse jeito: 'Gente como a gente'."