Três anos após a morte de MC Kevin, a mãe do cantor, Valquíria Nascimento, usou as redes sociais para desabafar sobre a falta do filho

Na manhã desta quarta-feira, 25, Valquíria Nascimento, mãe de MC Kevin, emocionou os seguidores ao compartilhar uma carta aberta nas redes sociais. No desabafo, ela falou sobre a dor de enfrentar mais um Natal sem o filho, que faleceu em 2021 após cair da varanda de um hotel.

Em seu perfil oficial no Instagram, Valquíria resgatou um vídeo antigo, em que celebrava ao lado do funkeiro, e descreveu os sentimentos que a acompanham desde a perda. "Estou com muita saudade, muita mesmo. São 1321 Dias sem ouvir sua voz, sem ouvir você falar 'bença, mãe', sem sentir seu cheiro, sem brigar com você, sem falar em tudo o que vivemos juntos ", iniciou.

"Filho, como é difícil viver sem você aqui, sabe tantas coisas acontecendo, tantas mentiras e verdades, tantas alegrias e falsidades. Filho, desde do dia que você se foi, só Deus sabe como me mantenho de pé. No dia que você se foi, veio um misto de sentimentos, sensações ruins, um vazio no peito que não sei explicar", prosseguiu.

Na sequência, a mãe do artista elencou mudanças que ocorreram em sua vida após o falecimento do filho. "Tenho tanta coisa para te contar que nem sei por onde começar. A mãe emagreceu 60 quilos, fiz plásticas, tô dirigindo, tenho uma casa linda que mora todos os seus irmãos e sobrinhos aqui comigo, como você sempre quis, família humilde e juntos. Só falta você aqui pra tudo fica completo. Sua filha está linda, enorme, inteligente e atriz, você tinha que ver tudo isso."

"Dia 25 de dezembro, Natal, a data que você era mas feliz, se tornou um dia nublado na minha vida sem você aqui. Estou passando por tanta coisa que quando nós estivermos juntos novamente vão ser dias longos de conversa. O funk mudou depois do dia que você morreu, você é foda, saiba disso, mas tinha que estar aqui para colher o que você plantou. Meu filho, se estivesse aqui ia me defender de tanta falsidade, quantos amigos falsos você tinha, sempre te avisei, mas infelizmente você não me ouviu", refletiu Valquíria.

"Filho, venho aqui te agradecer por tudo o que você fez de bom nas nossas vidas, tenho tudo o que você me prometeu um dia, só não tenho o principal, que é você. Saudades, meu filho, te amo. Feliz natal aí para você, só queria estar com você aqui do meu lado, porque meu coração dói de mais", finalizou, emocionada.

Morte de MC Kevin

Uma morte envolvida em mistérios. Este é o enredo da triste tragédia que abateu o jovem Kevin Nascimento Bueno, conhecido popularmente como MC Kevin.

O cantor caiu do 5º andar de um hotel na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, em maio de 2021, e morreu no hospital, onde chegou em estado grave. Seus maiores sucessos são Cavalo de Troia e O Menino Encantou a Quebrada.

