Causa da morte da irmã de MC Kevin é revelada publicamente

Irmã de MC Kevin, Úrsula Muga Silva faleceu aos 36 anos de idade nesta semana e a causa da morte foi revelada pela mãe do funkeiro

Irmã de MC Kevin, Úrsula Muga Silva faleceu aos 36 anos de idade na terça-feira, 17, e a causa da morte foi revelada pela mãe do funkeiro, Valquíria Nascimento. Em um post nas redes sociais, ela contou que Kevin e Úrsula eram irmãos por parte de pai, e que ela faleceu em decorrência de complicações de uma trombose.

"Ela estava com um problema de trombose. Acabou passando mal e indo embora. Mesmo doente, ela era muito pra cima, sempre rindo. Uma menina cheia de vida", disse ela, e completou: "Ela é filha do pai dos meus filhos e irmã dos meus meninos. Cresceu comigo, era parte da família".

Valquíria ainda lamentou a morte precoce da enteada. "Ela seguiu sua vida, casada, mãe de família. Deixou uma criança pequena, que é o que dói mais. Como mãe, eu fico pensando e sempre falo para Deus: 'Senhor, me leva quando meus filhos já forem adultos, quando eles puderem se defender'. Falo para vocês: 'Amem de verdade'. Fiquem sempre próximos, porque quando alguém vai embora, a gente fica pensando: 'Por que não estávamos mais próximos? Por que não perguntei?' Depois que a pessoa se vai, só fica a saudade e as perguntas. Não estou conseguindo dormir direito, minha cabeça está doendo. Tomei um remédio para ficar mais tranquila e resolver as coisas", afirmou.

Morte de Mc Kevin

Uma morte envolvida em mistérios. Este é o enredo da triste tragédia que abateu o jovem Kevin Nascimento Bueno, conhecido popularmente como MC Kevin.

O cantor caiu do 5º andar de um hotel na Barra da Tijuca, no Rio, em maio de 2021, e morreu no hospital, onde chegou em estado grave. Seus maiores sucessos Cavalo de Troia e O Menino Encantou a Quebrada.

