Mãe de Endrick mostra momento em família com a nora e o filho caçula: 'Lar'

Tudo em paz! Mãe do jogador de futebol Endrick dividiu uma nova foto com a nora, Gabriely Miranda, durante jantar em família

Mãe do jogador de futebol Endrick, Cintia Ramos dividiu com os seguidores uma nova foto em família. Na noite de quarta-feira, 2, por meio de seus stories no Instagram, ela registrou um momento especial durante um jantar em sua casa.

Na imagem, Cintia aparece na mesa ao lado da nora, Gabriely Miranda, e do filho caçula, Noah. Em clima de harmonia, os três posaram sorrindo para a câmera. "Lar é onde o coração se forma, mas a mesa é onde ele se conecta", escreveu a mãe do atleta na legenda.

Vale lembrar que Endrick e Gabriely oficializaram a união de forma discreta e intimista em setembro deste ano. Através das redes sociais, em uma publicação conjunta, os dois revelaram que estão casados.

Na época, Cintia Ramos não se pronunciou publicamente a respeito da novidade em sua família. Em maio deste ano, durante participação do jogador do Real Madrid no 'Conversa com Bial', da TV Globo, internautas passaram a apontar que, supostamente, sogra e nora não se dariam muito bem.

Isso porque, na ocasião, após Gabriely revelar que não sabia se acompanharia o amado na mudança para a Espanha, a mãe de Endrick deu a entender que achava os dois muito jovens para discutir o futuro da relação. "Uma pessoa que a gente tem certeza que vai lá é ele, em nome de Jesus, vai brilhar com os meninos lá no Real Madrid. Foi para isso que passei e meu esposo passou para nós estarmos aqui. Então, isso aí é um sonho realizado", declarou a matriarca.

Recém-casados, Endrick se declara para Gabriely Miranda

O jogador de futebol Endrick usou as redes sociais na última sexta-feira, 27, para compartilhar uma declaração à esposa, Gabriely Miranda. Em seus stories no Instagram, o atleta publicou uma nova foto ao lado da companheira e selecionou a música 'Eu Amo Você', do cantor Natanzinho Lima, como trilha sonora.

No registro, Endrick e Gabriely aparecem sorrindo e de mãos dadas enquanto destacam a aliança de compromisso. Recentemente, os dois revelaram que oficializaram a união de forma intimista e estão casados; confira detalhes!