Lexa comemora aniversário do irmão e revela qual será o seu presente

A cantora Lexa postou algumas fotos com o irmão, Isaac Araújo, e prestou uma bela homenagem para comemorar o aniversário dele

A cantora Lexa usou as redes sociais nesta quinta-feira, 15, para comemorar o aniversário do irmão, Isaac Araújo. No feed do Instagram, ela postou fotos de quando eles eram crianças e outras mais recentes e prestou uma bela homenagem.

"Hoje é aniversário do meu irmão, queria poder descrevê-lo pra vocês, mas a maior agraciada sou eu por te conhecer e dividir a vida com você, meu irmão amado. 'Ati, o irmão' é o maior parceiro que eu poderia ganhar nessa missão vida… Deus me presenteou com um irmão amoroso, cuidadoso e zeloso", disse ela no começou da mensagem.

Lexa seguiu o texto se declarando para Isaac e também revelou que o presente dele seria um pix. "Você é o sorriso da família! Com você ao meu lado eu nunca me senti só… e nunca me sentirei! Te amo mais que eu possa explicar. Parabéns, muitos anos de vida, saúde e paz! Meu presente será um pix tá?", finalizou.

Recentemente, a cantora foi surpreendida pelo irmão com uma tatuagem. Através dos Stories do Instagram, ela mostrou o momento em que soube das tatuagens. "Eu tô passando mal, para! Primeiramente, quem deixou?", disse a famosa, questionando a mãe, Darlin Ferrattry.

Depois, Isaac mostrou o braço em que tatuou o nome da irmã e a cantora ficou bastante emocionada. O rapaz, aliás, tatuou no braço esquerdo 'Léa', o nome da funkeira. "Ele fez uma tatuagem pra mim, pra minha irmã e pra mamãe. Isaac, te amo!!", se declarou Lexa.

Lexa surge em clima de romance com Ricardo Vianna durante viagem

No último dia 7, Lexa usou as redes sociais para compartilhar algumas fotos em clima de romance com o noivo, Ricardo Vianna. Os dois passaram alguns dias de descanso em Fernando de Noronha.

Nas fotos postadas no feed do Instagram, a cantora e o ator aparecem abraçados e também se beijando enquanto curtem um passeio de barco no cenário paradisíaco. "No nosso lugar favorito", escreveu a artista na legenda da publicação. Confira as fotos!