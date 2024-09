Legado de Amy Winehouse transcende o tempo e morte da cantora ainda causa impacto

Neste 14 de setembro, a cantora britânica Amy Winehouse faria 41 anos se não tivesse morrido por excesso de álcool, na fatídica noite de 23 de julho de 2011

Se ainda estivesse viva, Amy Winehouse completaria 41 anos neste sábado, 14. Treze anos depois de sua morte precoce, a cantora britânica ainda é aclamada pelo público. Artista singular, sua forma própria de recriar o jazz deixou uma marca inigualável no mundo da música. Não há o que discutir: ainda hoje ela causa impacto com sua voz e musicalidade potentes.

Com um estilo de vida excêntrico e um talento desmedido – a música corria-lhe nas veias desde a adolescência –, Amy se tornou uma sensação do início dos anos 2000. Em seu brilhante álbum de estreia, Frank, a jovem de voz potente num corpo aparentemente frágil, nos mostrou criatividade lírica apoteótica.

Apesar da grande estreia, a carreira de Amy explodiu mesmo com o lançamento do segundo álbum, Back to black, cujos maiores sucessos - como Rehab, You Know I’m No Good e o homônimo ao álbum - a levaram para o topo. A obra foi a mais vendida do mundo em 2007 e lhe rendeu cinco Grammys, mantendo seu recorde até hoje como a britânica a receber mais gramofones em uma mesma noite. Não há, entre os destaques do pop atualmente, uma voz ou uma letrista que seja tão autêntica quanto ela!

E o estilo da estrela? É impossível falar de Amy Winehouse sem se lembrar do seu penteado colossal ou dos looks irreverentes de pin-up moderna. Quase todo look trazia parte do sutiã à mostra. E essa sua sensualidade despojada acabou inspirando a moda a colocar a lingerie em evidência.

A britânica jamais aparecia sem o seu notável delineado. O traço grosso dava um ar boêmio ao desenho clássico, o queridinho das pin-ups para destacar o olhar. Ninguém havia usado delineador dessa maneira antes dela. E o penteado? Ah, o penteado de Amy... Característico da cantora, ele era uma versão mais exagerada do beehive hair, o icônico cabelo colmeia dos anos 1960. Fez sucesso também com o público e se tornou a marca de seu look.

Infelizmente, Amy se foi na fatídica noite de 23 de julho de 2011, por excesso de álcool, segundo laudo. Ela foi encontrada morta acidentalmente, em sua casa em Londres, após consumir quantidade de álcool cinco vezes maior do que a taxa de permissão para dirigir. Com sua morte (repito, precoce), a cantora acabou engrossando o coro do mito dos 27 anos. Não sabe do que estou falando, querido leitor?

Diz a lenda (do rock ) que 27 é a uma idade fatal para músicos de sucesso. Foi aos 27 anos que morreram músicos míticos como Brian Jones, Jim Morrison, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Kurt Cobain e a nossa querida Amy Winehouse. Foi assim que foi surgindo o mito do "Clube dos 27" – o "clube" de músicos que morreram com essa idade, quase todos vitimas de overdose ou de problemas relacionados com drogas.

Lendas à parte... Com melodias carregadas de pura emoção, o legado musical de Amy continua a inspirar artistas em todo o mundo, garantindo que ela permaneça viva em nossos corações e, claro, nas playlists (Nas minhas, é presença garantida sempre!). A britânica pode ter desaparecido aos 27 anos, mas continua bem presente na memória de cada um.