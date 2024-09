Laura Cardoso completa 97 anos e recebe elogios de Bianca Rinaldi: ‘Olhar generoso e atento’

Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz Bianca Rinaldi tece elogios a Laura Cardoso, com quem atuou recentemente no curta-metragem Dona Rosinha

Laura Cardoso, uma das grandes inspirações da dramaturgia brasileira, comemora 97 anos de vida nesta sexta-feira, 13. Com 81 anos de carreira, ela se tornou uma das atrizes mais reverenciadas do País. Para celebrar a data especial, a CARAS Brasil conversou com a atriz Bianca Rinaldi (49), com quem a veterana contracenou recentemente no curta-metragem Dona Rosinha, que ainda está em fase de gravação. "Olhar generoso e atento", destaca ela, ao falar de sua grande ídola.

Na produção de KK Araújo, que relata o abandono de idosos, a personagem de Bianca está vivendo o luto de seu marido e precisa cuidar da filha. É quando ela conhece Dona Rosinha, vivida por Laura, que traz uma tocante de abandono. Bianca fala da oportunidade de dividir a cena com a lenda da dramaturgia. “Um curta que já virou um longa, por conta de tantas imagens e cenas que a diretora quer compartilhar com o público, nesta história tão envolvente e delicada”, inicia a atriz. “O amor que Dona Laura demonstra quando está no set de filmagem, a sua humildade, respeito com a equipe, com o produto, a sua entrega (…) É tudo muito lindo, cada respirado, cada olhar generoso, atento (…) Tudo é muito inspirador”, emenda.

Bianca não poupa elogios e garante que Laura Cardoso é uma inspiração. “Sempre foi e sempre será. Antes de me tornar atriz, já era admiradora da Dona Laura, a emoção dela em cena sempre me deixou encantada. Quando me tornei atriz, comecei a estudá-la também, além de admirá-la na atuação”, confessa.

Sobre os 97 anos da veterana, que esbanja vitalidade, Bianca destaca: “Chegar nesta idade e podendo exercer a nossa arte, sendo convidada para trabalhar, é tudo o que queremos, né?”. Em seguida, ela manda uma mensagem carinhosa de aniversário para Laura: “Gratidão por ter tido essa experiência tão especial para mim. O aniversário é dela, mas quem ganhou o presente maior fui eu, de ter a oportunidade de contracenar com ela. Viva Dona Laura! Viva a arte!”, finaliza.

Bianca Rinaldi recebe o carinho de Laura Cardoso nos bastidores de Dona Rosinha - Arquivo Pessoal

TRAJETÓRIA DE LAURA CARDOSO

Nascida em São Paulo, Laura Cardoso começou a carreira em 1942, com apenas 15 anos, contra a vontade dos pais. Inicialmente, atuou em radionovelas, na Rádio Cosmos.

Estreou na televisão no programa Tribunal do Coração (1952), da recém-inaugurada Tupi, e participou de novelas da emissora. Depois de dois anos dedicados ao teatro, estreou na TV Globo, em 1981, na novela Brilhante, de Gilberto Braga (1945-2021).

Depois, emendou três novelas do grande amigo Walther Negrão (83): Pão-Pão, Beijo-Beijo (1983), Livre para Voar (1984) e Fera Radical (1988). Em 1995, esteve em Explode Coração, primeira novela gravada nos Estúdios Globo. A parceria com Negrão se estendeu por outras novelas como Vila Madalena (1998), Araguaia (2010), Flor do Caribe (2013) e Sol Nascente (2016).

Laura Cardoso estreou na Globo em 1981, na novela Brilhante - Divulgação/Acervo TV Globo

Na década de 1990, a atriz brilhou nos remakes de Mulheres de Areia (1993), A Viagem (1994) e Irmãos Coragem (1995). Já nos anos 2000, Laura encantou como a Vó Carmem, de Chocolate com Pimenta (2003), papel que está na memória afetiva da atriz. "Acho que foi uma das coisas mais inspiradas que Walcyr Carrasco fez. Porque tanto se divertia a gente, como se divertia o público", contou ao Memória Globo.

Em Caminho das Índias (2009), a veterana viveu a amarga Laksmi Ananda. Já em 2012, foi a falsa moralista Dorotea, do remake de Gabriela. E nos anos seguintes, continuou dando o ar de sua graça em tramas de Walcyr Carrasco (72): O Outro Lado do Paraíso (2018) e A Dona do Pedaço (2019).