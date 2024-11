Jayme Matarazzo comemora o primeiro aniversário da filha caçula: 'Princesa'

Nas redes sociais, o ator Jayme Matarazzo postou fotos inéditas da filha caçula, Maria, e comemorou o seu aniversário de 1 aninho

Jayme Matarazzoencheu as redes sociais de fofura ao compartilhar cliques inéditos de sua filha caçula, Maria, que completou 1 aninho nesta sexta-feira, 22.

Para comemorar a data especial, o ator compartilhou em seu perfil oficial no Instagram um ensaio fotográfico que realizou ao lado da herdeira e da esposa, Luiza Tellechea, e escreveu uma bela mensagem.

"1 ano dessa princesa maravilhosa lotando nosso coração de alegria! Maria, minha filha, a gente te ama muito. Obrigado por tanta felicidade e orgulho. Meu amor, Luiza Tellechea, obrigado pelo nossa família cheia de amor", disse Jayme na legenda da publicação.

Vale lembrar que Jayme Matarazzo e Luiza Tellechea também são pais de Antonio, de três anos. Em agosto, para comemorar o Dia dos Pais, o ator postou fotos com os dois filhos em suas redes sociais e se declarou para eles.

Jayme Matarazzo se despede de personagem

O ator Jayme Matarazzo participou da novela 'Família É Tudo', da TV Globo, interpretando o personagem Luca Baggio. A trama das sete chegou ao fim no dia 27 de setembro e na ocasião, ele compartilhou fotos dos bastidores e de despediu de mais um trabalho.

"E assim, mais um trabalho chega ao fim. 'Família é Tudo' foi um trabalho muito desafiador, que deixará boas lembranças, bons encontros e muitos ensinamentos. Feliz pela oportunidade de ter vivido novas emoções, grato por mais uma vez dialogar com tantas e tantas pessoas que nos acompanharam nessa jornada diária, feliz pela minha décima novela entregue e por perceber o como esses projetos nos exigem, mas nos fazem aprender demais, a toda hora e a todo instante", começou.

"Obrigado, TV Globo, Daniel Ortiz, Fred Mayrink, Adriano Melo e todos os diretores por terem acreditado no meu trabalho e por tudo vivido. E obrigado a cada companheiro de set!! De todas as áreas!!! Vocês foram o melhor desse projeto. Foi uma delícia estar no dia a dia com cada um. Já tenho saudades. E é isso… vamos as emoções do último capitulo e divido com vocês algumas fotos que fiz da turma nas gravações finais!!! Espero vê-los em breve num próximo desafio e teremos vários, logo, logo! Mas agora, vamos de férias!!! Beijos 'Família é Tudo'!!! Obrigado por tanto!!! Foi incrível estar com vocês!!!", finalizou.

