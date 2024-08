Jayme Matarazzo se derrete em cliques inéditos com os dois filhos

O ator Jayme Matarazzo encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar fotos com os dois filhos, Antonio e Maria

Jayme Matarazzo encantou os seguidores das redes sociais nesta segunda-feira, 12, ao compartilhar fotos inéditas com os filhos, Antonio, de três anos, e Maria, de oito meses, frutos de seu relacionamento com Luiza Tellechea. O ator aproveitou as imagens para comemorar o Dia dos Pais, celebrado neste domingo, 11.

No primeiro post, ele aparece todo sorridente e trocando carinho com o primogênito. "Meu príncipe. Por motivos de estar juntos, o post de dia dos pais veio atrasado esse ano. E por esse motivo, vai um post pra cada filho. Te amo meu amor. Que orgulho ser seu pai!!! Meu lindo!!", declarou ele.

Depois, Matarazzo postou fotos segurando a caçula no colo e além de se derreter pela menina, o ator também aproveitou para parabenizar seu pai, Jaime Monjardim. "Minha princesa. Quanta beleza coube a ti!!! Que alegria ser seu pai!!! Um beijo em todos os papais pelo dia de ontem e um enorme para o meu @jaymemonjardim que amo tanto", escreveu.

Por fim, ele também agradeceu a sua esposa pela família que eles construíram. "[Um beijo] para minha esposa maravilhosa @luizatellechea que me deu a alegria de ser papai e de ter uma família linda e amorosa. Com atraso, mas com amor. Beijos em todos", finalizou.

Jayme Monjardim faz rara aparição com filhos e netos em seu aniversário

Jayme Monjardim, conhecido por ser discreto sobre sua vida pessoal, fez uma rara aparição ao lado de seus filhos e netos em comemoração ao seu aniversário de 68 anos. Seu herdeiro, o ator Jayme Matarazzo, foi o responsável por compartilhar os registros em família nas redes sociais.

Através de seu perfil no Instagram, ele abriu um álbum de fotos de momentos especiais em família. Já na legenda, Matarazzo homenageou o pai e até revelou o novo apelido do diretor depois que se tornou avô. "Hoje é dia dele!!! Te amo Jayme Monjardim!!! Pai que amo e admiro muito e que hoje também atende por vovó Monja!!! Nós te amamos e morremos de orgulho de você!!!", disse o herdeiro de Jayme, que ganhou muitos elogios nos comentários. Confira a publicação!