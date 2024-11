Henrique Fogaça comemora aniversário de 18 anos da filha: 'Nossa princesinha'

Jurado do 'MasterChef Brasil', Henrique Fogaça compartilhou uma bela homenagem de aniversário à filha mais velha, Olívia

Dia de festa na casa de Henrique Fogaça! O chef de cozinha e jurado do 'MasterChef Brasil', reality show culinário da Band, usou as redes sociais para compartilhar uma linda homenagem à filha mais velha, Olívia, que completa 18 anos de vida neste domingo, 10.

Em seu Instagram oficial, Henrique publicou diversos registros especiais ao lado da primogênita e celebrou o início do novo ciclo da jovem. Ele ainda dividiu um vídeo fofíssimo com a aniversariante do dia e revelou que a família fará uma festinha em comemoração a data.

"Hoje é um dia muito especial. Hoje a Olívia está fazendo 18 anos de idade. O tempo passa muito rápido, muito. Hoje é dia de comemorarmos aqui, daqui a pouco vai ter bolo", declarou o chef. Ao longo do registro, Fogaça contou ao público que presenteou a filha com um conjunto de roupa elegante e bastante confortável.

"Hoje nossa princesinha faz 18 anos de idade…. Cada dia mais linda, meiga, feliz, esperta e atenta a tudo! Obrigado a todos que acompanham e torcem pelo progresso do meu amorzão", acrescentou o jurado do 'MasterChef Brasil' na legenda da postagem.

Recentemente, em entrevista à 'Quem', Henrique Fogaça falou sobre o impacto da paternidade e a busca de uma vida melhor para Olívia, portadora de uma síndrome rara sem diagnóstico conclusivo. Além da jovem, ele também é pai de João, de 16 anos, e Maria Letícia, de 9.

"Os médicos ainda não chegaram a um diagnóstico conclusivo sobre a síndrome que ela tem. Foi devastador para mim. Cheguei a ouvir de alguns médicos que minha filha não iria sobreviver. Mas, mesmo assim, eu tinha convicção que iríamos lutar e vencer juntos", relatou ele, na ocasião.

