Em entrevista recente, o cantor Gustavo Moura compartilhou novos detalhes da cerimônia de casamento com Silvia Abravanel; confira

Em entrevista recente à Quem, Gustavo Moura revelou sua expectativa para a cerimônia de casamento com Silvia Abravanel, agora remarcada para o dia 23 de abril do próximo ano, em São Paulo. Segundo o sertanejo, o tema foi uma escolha especial da apresentadora para homenagear o universo que os aproximou como casal. Inicialmente marcada para outubro deste ano, a celebração precisou ser adiada devido ao falecimento do pai da noiva, Silvio Santos (1930-2024).

"A ideia do tema country foi da noiva, ainda não sei bem como vai ser. A gente gosta muito deste universo do campo. A Silvia é formada em Medicina Veterinária, cria um monte de animais e é apaixonada por eles. Então, esse tema tem tudo a ver com o nosso dia a dia. A gente até pensou em se casar no campo, no haras que a gente tem, mas no final entendemos que ficaria muito fora de mão para os convidados. Então, vai ser uma festa country, mas aqui em São Paulo", contou ele, acrescentando que ainda não decidiu sua roupa para o grande dia. "Não sei como é o terno, se é justo ou não, mas o importante mesmo é casar."

Após assumir o relacionamento publicamente em 2022, o cantor analisou a relação com a amada. "Digo que mulher está à frente do homem. A Silvia soma. Temos uma parceria muito grande. A gente já tem muitos negócios juntos. Somos empreendedores. Nossa cabeça é muito parecida, por isso que está dando certo. Quando não bate, não tem como seguir em frente", disse ele.

Ainda durante a entrevista, o irmão de Gustavo e dupla dele na música, Rafael, ressaltou que Silvia transformou a vida do noivo positivamente. "Amo a minha cunhada de paixão. A gente bebe junto e se diverte muito. Ela fez muito bem para ele. O Gustavo mudou da água para o vinho com ela", declarou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Silvia Abravanel (@silviaabravanel)

Silvia Abravanel diz que ainda ‘conversa’ com Silvio Santos todo dia

Silvia Abravanel abriu o coração ao falar sobre como que ainda é difícil lidar com a morte do pai, o apresentador Silvio Santos. Após três meses do falecimento do ícone da televisão brasileira, a empresária está tentando seguir em frente, muito por ter crescido ouvindo o pai cantar que "do mundo não se leva nada", e crê que a conexão com o pai não foi cortada após sua partida.

Durante uma entrevista recente, a herdeira do SBT afirmou que “conversa” com o apresentador todos os dias e que ele era seu melhor amigo. “Está sendo ainda [um luto]. Acho que perder um pai, que é referência pra mim, principalmente, é muito forte, muito pesado. Meu pai era uma pessoa muito feliz, ele tirava a tristeza e nos fazia feliz, e tirava lições desses obstáculos, das coisas ruins”, comentou ela, ao portal UOL. Veja o relato completo!