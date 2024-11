Mãe de dois, Fiorella Mattheis usou as redes sociais para ressaltar a importância da doação de leite materno e compartilhar informações sobre a causa

Nesta segunda-feira, 11, Fiorella Mattheis recorreu às redes sociais para destacar a importância da doação de leite materno. Recentemente mãe de José Roberto, seu segundo filho com Roberto Marinho, a empresária compartilhou fotos da doação e incentivou os seguidores a se unirem a essa causa.

"Toda segunda-feira o Hospital Fernandes Figueira passa aqui em casa para recolher a minha doação de leite materno. Eu morro de orgulho de em poder doar e ajudar. Natalia, essa foto é para você que me ensinou tudo sobre esse ato de amor, resiliência e persistência", escreveu ela nos Stories do Instagram.

Fiorella Mattheis explica decisão de não expor os filhos na internet

A atriz, modelo e empreendedora Fiorella Mattheis separou um tempo no último dia 26, para conversar um pouco com os seguidores a respeito da maternidade. Mãe de dois meninos, Roberto e José Roberto, frutos de seu casamento com Roberto Marinho, a artista abriu uma caixinha de perguntas em seu Instagram e respondeu algumas dúvidas em relação ao assunto.

Ao longo do bate-papo com o público, Fiorella foi questionada por uma internauta sobre a decisão de manter os herdeiros longe da internet. Discreta em sua vida pessoal, a famosa costuma compartilhar publicamente mais conteúdos sobre seu trabalho.

"Como tem sido esse pós-parto mais reservado? Respeito 100% a sua escolha de proteger o bebê", perguntou a seguidora em questão. Fiorella Mattheis, então, explicou a escolha: "Obrigada, é muito bom criar bebês longe das redes, gente, recomendo! É engraçado, porque quando você desliga o modo ‘posto, logo existo’, a vida acontece de forma mais natural e presente!".

E completou: "Mas o principal para mim é preservá-los das maldades da internet, que são muitas". Na sequência, a loira ressaltou que antes mesmo de se tornar mãe, ela já não era adepta em mostrar detalhes de sua vida pessoal.

"A verdade é que não mostro quase nada da minha vida pessoal como um todo, não só meus filhos! Preservo esse campo e compartilho com vocês tudo sobre meu trabalho, moda, lifestyle, empreendedorismo… ou seja: meu lado profissional. Mas o assunto maternidade quando compartilho sempre ajuda alguma mãe, por isso achei legal conversar sobre isso com vocês", explicou Fiorella Mattheis, por fim.