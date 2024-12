Estrelas revelam o que não pode faltar no Natal de suas famílias

Priscila Meireles, Deia Cypri, Talita Hartman e Zé Henrique e Gabriel contam detalhes de como é o Natal em suas casas

Na véspera de Natal, os famosos revelam como é a comemoração da data especial em suas famílias e o que não pode faltar na hora da celebração. Veja os depoimentos de Priscila Meireles, Deia Cypri, Talita Hartman e Zé Henrique e Gabriel:

A modelo e Miss Grand Brasil Talita Hartman contou que prioriza a união familiar e os bons sentimentos nesta época do ano. "No Natal e no Ano Novo, não pode faltar amor, união familiar e momentos de reflexão sobre o nascimento de Jesus. Para muitos, são ocasiões de gratidão e celebração junto às pessoas queridas. Também é tradicional cultivar o espírito de generosidade e trocar boas energias. Eu e minha família gostamos de celebrar essas datas com muita alegria, festa e diversão em família", afirmou ela.

E completou: "O Natal é um momento especial de reflexão, gratidão e celebração da fé em Deus. Eu e minha família gostamos de celebrar com orações, indo à igreja para agradecer por todas as bênçãos recebidas. Nosso principal ritual no Natal é participar das celebrações na igreja e comemorar o nascimento de Jesus. Além disso, valorizamos expressar amor, solidariedade e fortalecer a conexão com aqueles que mais amamos".

Por sua vez, a cantora Priscila Meireles revelou o que não pode faltar em sua noite de Natal. "Para mim, o que não pode faltar no Natal e no Ano Novo é a minha família. Se eles estiverem comigo, em qualquer lugar, já será muito especial. Sobre superstições e rituais, na verdade, não temos muitos. Mas algumas tradições, sim. No Natal, as crianças montam a árvore com a gente e participam da preparação da ceia. Isso nos deixa sempre muito felizes, porque elas estão ativamente envolvidas nesse momento", afirmou.

Então, a empresária e apresentadora Deia Cypri, que é esposa do sertanejo Edson, revelou algumas tradições que fazem parte de sua ceia de Natal. "Temos algumas tradições. Eu não gosto muito de chamar de superstições ou rituais, mas adoro a ideia de tradição. Por exemplo, no Natal, para a nossa família, não pode faltar o capeletti. É uma receita que vem da nossa bisavó, direto da Itália, e tem sido passada de geração em geração. Todo Natal, a família se reúne para preparar o nosso famoso capeletti in brodo. Outra tradição que sigo é usar roupas nas cores da festa. No Natal, por exemplo, sempre escolho algo vermelho e gosto de usar roupas novas. No Réveillon, ano passado, usei dourado, e este ano ainda não decidi, mas estou pensando em prata ou branco. Sempre faço questão de usar roupas novas tanto na virada quanto no dia seguinte, combinando com o espírito da celebração", afirmou.

Por fim, os cantores Zé Henrique e Gabriel falaram sobre o significado do Natal para eles. "O Natal é, para nós, o significado puro do nascimento de Cristo. É isso que comemoramos e sobre o que falamos intensamente durante essa época. Também é uma oportunidade especial de reunir a família, especialmente aqueles que vivem longe, para estarmos juntos e celebrarmos o nascimento de Jesus", contou Zé. E Gabriel completou: "No Natal, como de costume, sempre gostei de estar com a família e de celebrar o verdadeiro significado da data: o nascimento de Jesus. Presentes são sempre bem-vindos, mas também faço questão de dar alguns (risos)".