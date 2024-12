Danielle Winits ganha homenagem do filho em data especial: 'Melhor amiga'

Completando 51 anos, a atriz Danielle Winits foi surpreendida com uma declaração especial de aniversário do filho mais velho, Noah Reis

Dia de comemoração na casa de Danielle Winits! A atriz, que completa 51 anos de vida nesta quinta-feira, 5, foi surpreendida com uma homenagem bastante especial do filho mais velho, Noah Reis, que fez questão de destacar o quanto a admira.

Por meio das redes sociais, o primogênito da artista publicou uma foto ao lado da aniversariante do dia em celebração ao início de seu novo ciclo e se declarou. O adolescente de 16 anos é fruto do antigo relacionamento de Danielle com o ator Cássio Reis.

"Dia da minha melhor amiga, companheira e conselheira de vida. Obrigado por tudo, mãe. Você me inspira e me encanta cada dia mais sendo essa pessoa incrível que você é! Muito obrigado por tudo e independente de qualquer situação estaremos juntos sempre. Te amo", escreveu Noah na legenda da postagem.

Além do filho mais velho, Danielle Winits também recebeu uma bela declaração do marido, o ator André Gonçalves. Em seu Instagram oficial, o ex-participante de 'A Fazenda 15' compartilhou um vídeo com diversos registros da companheira e a parabenizou por mais um ano de vida.

"Feliz aniversário. Alegrias em sua vida. Dia de celebrar sua vida. Parabéns por ser essa grande mulher, vibrante e tão brilhante em nossas vidas. Saúde, saúde e saúde. Muito amor pra você. Continue com sua arte abençoada por Deus! Nós que ganhamos o presente! Eu te amo!", escreveu André na legenda.

Vale lembrar que além de Noah Reis, Danielle Winits também é mãe de Guy, de 13 anos, fruto de sua antiga relação com o ator Jonatas Faro.

