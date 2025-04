Médico avalia regras alimentares impostas por Monica Benini aos filhos: ‘Tudo é equilíbrio’

Em entrevista à CARAS Brasil, o endocrinologista pediátrico Miguel Liberato destaca o papel dos pais como modelo no comportamento alimentar infantil

A influenciadora digital Monica Benini (39), esposa de Junior Lima (41), chamou a atenção de seus seguidores recentemente, ao revelar, por meio de uma live no Instagram, como cuida da alimentação de seus dois filhos com o músico: Otto (7) e Lara (3). Ao ser questionada por uma fã se ela deixa os pequenos comerem chocolate, a famosa destaca: "Temos regras para doce, eles comem aos finais de semana". Em entrevista à CARAS Brasil, o endocrinologista pediátrico Miguel Liberato alerta para os impactos do consumo excessivo de açúcar, destaca o papel dos pais como modelo e defende o equilíbrio como base para uma relação saudável com a comida.

De acordo com o médico, com reflexo em comportamentos futuros, a formação de hábitos alimentares saudáveis deve começar cedo e ser uma prioridade nas famílias. A introdução alimentar adequada influencia diretamente nas preferências alimentares ao longo da vida. “Crianças expostas precocemente ao açúcar tendem a desenvolver paladar mais seletivo e resistência a alimentos naturais”, salienta.

Para o especialista em crianças a e adolescentes, o exemplo dos pais é essencial. “A criança segue com mais naturalidade o que vê na rotina da casa. Não adianta falar em alimentação saudável se os hábitos da família não condizem com isso”, explica. Ele enfatiza ainda que proibições rigorosas podem gerar uma relação negativa com a comida. “Tudo é equilíbrio. É possível permitir o consumo de doces e fast food em momentos pontuais, mas sem que façam parte da rotina”, completa Miguel.

O endocrinologista também ressalta que uma dieta vegetariana é viável desde a infância, desde que haja acompanhamento profissional e suplementação de vitamina B12. Sobre os riscos do excesso de açúcar, o médico destaca o aumento da obesidade infantil, maior chance de diabetes e prejuízos na aceitação de alimentos nutritivos. “Pratos coloridos, com variedade de nutrientes como carboidratos, fibras, proteínas e vitaminas são um bom sinal de alimentação equilibrada”, pontua, acrescentando que diante da recusa a alimentos saudáveis, o caminho é insistência com paciência e, se necessário, apoio de nutricionistas e psicólogos.

Para ele, o papel dos pais é o mais essencial. “Mais do que regras, o que molda o comportamento alimentar infantil é o exemplo. Quando a casa adota hábitos saudáveis, as crianças aprendem naturalmente a fazer boas escolhas”, finaliza Miguel.

‘EU ZERO NÓIO’

Na última terça-feira, 22, Monica Benini aproveitou o tempo livre para responder algumas perguntas dos internautas e uma fã quis saber se ela deixa os pequenos comerem chocolate.

A famosa foi bastante sincera ao responder que as crianças podem comer doce, porém com moderação: "Claro, né gente? E eles amam. Temos regras para doce, eles comem aos finais de semana. Mas quando comem, eu zero nóio. Deixo eles curtirem, apreciarem de verdade. Eu acredito muito que o segredo de uma boa alimentação é o equilíbrio".

