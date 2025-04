Marcelo Tas comove ao falar sobre a morte do pai: 'Deixa um legado de coragem'

O apresentador Marcelo Tas escreveu uma comovente mensagem ao anunciar a morte de seu pai, Ézio Athayde de Souza, aos 90 anos

Marcelo Tas usou as redes sociais para comunicar os seguidores que seu pai, Ézio Athayde de Souza, morreu na madrugada desta sexta-feira, 25, aos 90 anos. O apresentador postou em seu perfil oficial fotos antigas do pai e também dele ao lado da família e prestou uma comovente homenagem.

"Ezio, meu paizinho, partiu nesta madrugada. Completaria 91 anos de vida na próxima quinta, primeiro de Maio. A intensidade e suavidade amorosas com que viveu tudo isso preenche meu coração a ponto de quase ofuscar o inevitável vazio. Faz todo sentido Ezio ter nascido no feriado do Dia do Trabalho. Como poucos soube dosar leveza e firmeza no ofício de professor e advogado ao lado dos afazeres domésticos e prazeres com a família, amigos e Shirlei, sua companheira de vida", disse ele no começo do texto.

"Junto com meu irmão Ezinho, vivi uma jornada intensa e linda nos últimos meses da vida dele. Sou grato aos profissionais que nos apoiaram, especialmente à Dra. Fabiana Fadel, Dra. Ana Claudia Quintana Arantes, Dra. Patrícia Bighetti e Dr. Fernando Maluf e respectivas equipes. Impossível descrever a importância das cuidadoras que se revezaram para que a sua condição frágil o impedisse viver uma vida digna até a partida. O menino Ezio, 90 anos de estrada, deixa um legado de coragem, ética, humor e afeto. Sempre compartilhando a vida com quem estivesse ao seu redor", acrescentou.

"Foi difícil a tarefa de encontrar imagens dele sozinho para este post. A foto que abre o carrossel está no convite para o velório que acontece hoje em Ituverava. Trata-se de um recorte da última ao lado de Shirlei, o amor da vida dele que havia partido no último Novembro. Que a forma amorosa de Ezio dar e receber possa ser companhia na vida de cada uma das pessoas que o conheceram. Vá em paz, paizinho, minha gratidão por tudo e além", finalizou Tas.

Em novembro do ano passado, Marcelo Tas se despediu da mãe, Shirley Terezinha de Souza, que faleceu aos 87 anos.

Confira:

