Bell Marques comemora aniversário com festa intimista; veja as fotos

O cantor Bell Marques completou 72 anos nesta quinta-feira, 5, e não deixou a data passar em branco. Para celebrar a data, o artista reuniu a esposa, Ana Marques, os filhos, os também cantores Pipo e Rafa Marques, e as noras, as influenciadoras Mari Gonzalez e Patricia Guerra.

Em seu perfil no Instagram, o cantor compartilhou algumas fotos da comemoração. "Comemoração em família para fechar esse dia incrível! Obrigado, meu Deus!!!!!", escreveu ele na legenda. "Vida longaa! Merece toda felicidade", comentou Mari Gonzalez, que namora Pipo Marques.

"Família. Comemorando o dia desse ser humano especial que tenho o privilégio de chamar de sogro. Que Deus abençoe sua vida e te proteja sempre, Bell", disse Patrícia Guerra, que é casada com Rafa Marques.

Os filhos também deixaram mensagens de carinho para o pai. "Prontos pra comemorar a vida dessa pessoa tão incrível! Te amo, pai", disse Rafa. "Dia especial de muito amor! Parabéns, papi!", postou Pipo.

Mari Gonzalez mostra surpresa de aniversário para o sogro, Bell Marques

Na noite da última terça-feira, 3, Mari compartilhou os registros de um jantar especial entre eles. Em suas redes sociais, a famosa revelou que os familiares decidiram celebrar antecipadamente o aniversário de Bell Marques.

Nos stories do Instagram, a ex-participante do BBB 20 compartilhou o momento em que o sogro foi pego de surpresa com um bolinho comemorativo. No vídeo, é possível perceber que ele ficou bastante contente com a ocasião especial.

"É pra mim?", quis saber o artista. "Parabéns antecipado, a reação foi a melhor", escreveu a ex-BBB na legenda do registro. Após cantarem o famoso 'parabéns' em um restaurante italiano, Mari exibiu os convidados experimentando o bolo de aniversário. Veja aqui as fotos compartilhadas.