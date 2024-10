Após tentativa de casamento surpresa, João Gomes experimenta roupa para a cerimônia

Com casamento marcado, o cantor João Gomes já está nos preparativos para esta data especial; confira detalhes da roupa do noivo

Após tentativa de casamento surpresa e com a data da celebração marcada, os preparativos de João Gomes e Ary Mirelle estão a todo vapor! Na última segunda-feira, 7, o cantor experimentou opções de roupas de noivo e recebeu declarações da amada.

A influenciadora e mãe do pequeno Jorge usou as redes sociais para mostrar aos fãs o momento da prova. "A roupa não é a oficial. Ele não quer que eu veja a roupa dele (risos)", disse Ary nos Stories do Instagram. "Obrigado todo mundo que votou em mim", brincou João ao colocar o traje que deve servir de molde para a roupa final.

"O prefeito", completou a jovem, aos risos. Ao ver o amado com o look completo, ela declarou: "Que homão".

Vale lembrar que, no último dia 5, Ary Mirelle também deu início à fase de provar seu modelito de noiva. "Vocês não têm noção da minha felicidade! Um misto de sentimentos", confessou.

Confira os registros:

Casamento surpresa?

O cantor João Gomes e Ary Mirelle vão casar! Após o site Hugo Gloss revelar que o casal já havia definido a data da cerimônia, a influenciadora digital usou as redes sociais para confirmar a informação.

Por meio de seus stories no Instagram, Ary surgiu ao lado do noivo e dividiu com o público alguns detalhes sobre a celebração. De acordo com ela, João Gomes estava planejando um casamento surpresa, mas acabou 'entregando o jogo' por não saber guardar segredo.

"Boa tarde, galera! Vamos casar! Saiu aí… Eu tinha dito para ela que não sei guardar segredo", iniciou o cantor em um vídeo publicado pela companheira. "Agora estamos organizando tudo. A cabeça começou a querer explodir de tanta coisa que tinha só para eu resolver. Aí, eu disse para ela que ia ter um casamento", continuou.

"Ele estava fazendo um casamento surpresa", entregou Ary Mirelle. "Eu ia fazer surpresa, mas…", confirmou João Gomes. Em seguida, a influenciadora explicou que o casal passou a organizar os preparativos em conjunto. Os dois subirão ao altar no dia 21 de outubro.