Alessandra Ambrosio posta fotos com namorado e faz homenagem. Veja!

Alessandra Ambrosio usou as suas redes sociais para compartilhar diversas fotos com o namorado e se declarou para o amado

Em suas redes sociais, Alessandra Ambrosio sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 12 milhões de seguidores. Porém, a modelo costuma ser mais discreta quando o assunto é vida pessoal.

Nesta segunda-feira, 16, a famosa publicou em sua conta no Instagram um vídeo em que mostra diversas fotos ao lado do namorado australiano Buck Palmer, que está fazendo aniversário.

Nos registros, é possível ver o casal se divertindo em praias, shows, passeios ao ar livre, entre outros momentos especiais. "Te amo, aniversariante", escreveu Alessandra na legenda da publicação.

Alessandra e Buck assumiram o romance há pouco tempo. Ele é fundador e designer de uma marca de joias. No passado, a modelo teve um romance com o empresário Jamie Mazur, com quem tem os filhos, Anja, de 15 anos, e Noah, de 12.

Procedimento estético

Recentemente, Alessandra Ambrosio compartilhou um vídeo em sua conta no Instagram e revelou que decidiu fazer um procedimento estético na barriga, devido à flacidez.

"Eu estou hoje com o doutor Casagrande e a gente vai fazer um procedimento que eu queria há muito tempo fazer e é difícil porque tem que ficar um mês e meio usando só maiô, não pode mostrar a barriga. É o Morpheus 8, para ajudar na elasticidade da pele. Então, eu vou fazer na barriga porque eu já tive dois filhos e a gente vai envelhecendo e aquela pelezinha vai ficando mais flácida. Então, estou super animada para fazer", explicou.

A modelo também contou que é adepta dos procedimentos estéticos no rosto também. "E o Dr. Casagrande junto com a minha dermatologista, eles cuidam muito bem da minha pele. Eu tento duas vezes por ano ir na clínica para eles fazerem um laser, passar uns produtinhos para a pele ficar sempre bonita para o meu trabalho e para a minha vida pessoal também", finalizou.

Alessandra Ambrosio é mãe de Anja Louise, de 15 anos, e de Noah Phoenix, de 12, frutos do seu relacionamento com Jamie Mazur.

