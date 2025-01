Indicação de Fernanda Torres ao Oscar é dúvida para parcela do público

Fernanda Torres venceu o Globo de Ouro na categoria de Melhor Atriz em Filme de Drama

A vitória de Fernanda Torres (59) no Globo de Ouro como Melhor Atriz em Filme de Drama pode resultar na sua indicação ao Oscar, a principal premiação do cinema mundial. A lista vai ser divulgada no próximo dia 17 de janeiro.

Até então descartada da lista das cinco finalistas por críticos de cinema, a estrela de Ainda Estou Aqui deve roubar a cena e conquistar o feito da mãe, Fernanda Montenegro (95), que em 1999 concorreu ao prêmio por sua atuação em Central do Brasil (1998).

Em pesquisa realizada pela CARAS Brasil, 92.00% do público acredita na indicação da brasileira. No entanto, apesar de toda comemoração por sua vitória no Globo de Ouro, 8.00% aponta que sua presença na lista final é nula.

Em seu discurso ao receber a estatueta, a atriz dedicou sua vitória à mãe e falou sobre os desafios de se fazer arte no Brasil. "Eu não preparei nada porque eu já estava feliz de ser indicada. Esse ano foi incrível para performances femininas, tantas atrizes aqui que eu admiro tanto. Claro, quero agradecer Walter Salles, meu sócio, meu amigo. Que história, Walter!"

"E, claro, quero dedicar para minha mãe. Vocês não fazem ideia, ela estava aqui 25 anos atrás, e isso é uma prova de que a arte perdura, mesmo em momentos difíceis como os que Eunice Paiva viveu e os que estamos atravessando agora, com tanto medo", seguiu.

"Esse filme nos ajudou a pensar em como sobreviver a tempos difíceis. Para a minha mãe, para minha família, para Andrucha [Waddington, marido], para Selton [Mello, colega de elenco], para meus filhos. Muito obrigado, é tanta gente para agradecer. Muito obrigado!", completou a atriz.

VEJA DISCURSO DE FERNANDA TORRES NO GLOBO DE OURO:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Golden Globes (@goldenglobes)

Leia também: