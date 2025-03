Quem é Mônica Pimentel, a executiva brasileira que marcou presença no Oscar

Conheça a vice-presidente de conteúdo da Warner Bros. Discovery Brasil que esteve presente na cerimônia da maior celebração do cinema

A executiva da Warner Bros. Discovery, Mônica Pimentel, responsável pelo conteúdo da plataforma de streaming e dos canais lineares da WBD, marcou presença na cerimônia do OSCARS®, transmitida pela Max e pela TNT em 02 de março, que consagrou o filme brasileiro Ainda Estou Aqui como Melhor Filme Estrangeiro.

"Participar da cerimônia do OSCARS®, na qual o Brasil conquistou sua primeira estatueta, foi uma experiência verdadeiramente inesquecível. Me senti duplamente agraciada: honrada pelo convite para estar ao lado dos maiores talentos do cinema mundial e emocionada por testemunhar o reconhecimento do cinema brasileiro no cenário internacional", comenta Mônica Pimentel, diretamente de Los Angeles.

"Vibrei, torci e aplaudi ‘Ainda Estou Aqui’. Sinto-me profundamente emocionada e grata por ter vivido esse momento histórico na premiação mais prestigiada do mundo", complementa a vice-presidente de conteúdo e líder de gestão de talentos da WBD Brasil.

Vice-presidente de conteúdos da Discovery Brasil desde 2013, Mônica Pimentel assumiu a área de gestão de talentos da Warner Bros. Discovery no ano passado, ficando responsável pelo time no País. Um dos principais projetos executados recentemente na gestão de Mônica foi o lançamento da novela Beleza Fatal, na plataforma Max, no início deste ano. Durante coletiva de imprensa, Mônica chegou a mencionar que o investimento para a obra beirava investimentos semelhantes de Casa do Dragão.

Mônica Pimentel passou a ter ainda mais destaque na carreira após a fusão das gigantes Warner e Discovery. Com a união, a executiva passou a comandar a área de conteúdo da Warner Bros Discovery trazendo sua experiência em TV aberta, por assinatura e mídias digitais. Ao longo de sua trajetória, Mônica atuou no SBT e na RedeTV!, onde foi diretora artística por uma década.

Leia mais em:Dan Stulbach vibra ao falar do Oscar e detalha sobre novo longa: 'Sai do filme diferente'

FIQUE POR DENTRO DAS NOTÍCIAS DOS FAMOSOS ACOMPANHANDO À CARAS BRASIL NAS REDES SOCIAIS: