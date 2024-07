Robert Downey Jr. fez lista de exigências para voltar à Marvel; confira

Depois de dar vida ao Homem de Ferro, Robert Downey Jr. voltará as telonas mas dessa vez dando vida ao vilão da nova fase da franquia

Robert Downey Jr. fez uma série de exigências para voltar à Marvel. O astro que marcou sua carreira dando vida ao Homem de Ferro retornará para a franquia mas dessa vez com um novo desafio: interpretando um vilão. A Variety revelou, nesta terça-feira, 30, as cláusulas contratuais que foram exigidas pelo o novo Doutor Destino do MCU.

A primeira delas, segundo a revista, foi o retorno dos irmãos e diretores Joe e Anthony Russo para a franquia: "Eles eram os únicos com os quais ele toparia trabalhar". Os irmãos já dirigiram os filmes anteriores da franquia como “Vingadores: Guerra Infinita” e “Vingadores: Ultimato”.

Além da contratação dos Russo para Vingadores: Doomsday e Vingadores: Guerras Secretas, o astro também exige que a Marvel banque suas viagens de jatinho particular durante a produção dos dois longas, para que ele possa visitar a família e comparecer aos compromissos de filmagem e divulgação de maneira mais confortável.

Downey Jr. também terá uma equipe de segurança particular, separada da segurança usual dos sets e eventos de divulgação da Marvel, e passará seus dias no set num "acampamento de trailers" luxuoso, separado do restante do elenco dos filmes.

Mas a ansiedade dos fãs vai ter que se controlar porque Doomsday tem estreia marcada para 1º de maio de 2026. Já sua sequência, tem previsão apenas para 2027.

Quem é Doutor Destino? Vilão que será interpretado por Robert Downey Jr.

Criado por Stan Lee e Jack Kirby, o Doutor Destino é o alter ego de Victor von Doom. Ele aparece pela primeira vez nos quadrinhos da Marvel na revista “Quarteto Fantástico #5”, de 1961. O vilão usa uma máscara de ferro e uma armadura e é considerado uma das mentes e cientistas mais brilhantes da Terra, segundo a base de dados da Marvel.

Na faculdade, ele conhece um aluno tão brilhante quanto ele, Reed Richards, o Senhor Fantástico, que acaba se tornando seu maior adversário. Quando uma máquina que criou explode e deixa várias cicatrizes em seu rosto, ele culpa o colega. A partir desse sentimento de revolta, nasce o Doutor Destino.

Ele volta para sua terra natal Latvéria, um país fictício, na Europa, derruba o líder e assume o poder, com o objetivo de dominar o mundo. Entre seus esquemas para atingir o objetivo, ele entra em conflito com o Quarteto Fantástico.