Ivo Müller mostra seu talento com projetos no Brasil e nos Estados Unidos

Saiba quais são os novos projetos do ator Ivo Müller, que brilha em produções brasileiras e norte-americanas

O ator Ivo Müller está com várias novidades em sua carreira. O artista construiu sua carreira no Brasil e nos Estados Unidos e vê a repercussão de seus projetos nos dois países.

No dia 10 de novembro, ele vai acompanhar a exibição do filme Barba Ensopada de Sangue, de Aly Muritiba, no New York Brazilian Film Festival. No longa-metragem, ele interpreta Marcelo, que é rival do protagonista.

Além disso, Müller também acaba de celebrar a exibição do curta-metragem Eu Tenho Uma Voz no LABRFF - Los Angeles Brazilian Film Festival. Na produção, ele é ator e também produtor associado.

O ator também está com novidade no teatro. Ele está ensaiando o solo Rilke - One Million Words, que foi encenado em português e será criado em inglês. A previsão é que a estreia aconteça em janeiro na cidade de Nova York.

Outro projeto de destaque na carreira dele é o curta The Professor, no qual ele interpretou o protagonista em uma produção norte-americana.