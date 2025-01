Agatha Moreira abre o jogo e revela se pretende ter filhos com Rodrigo Simas

Agatha Moreira abriu o jogo e revelou se ela e Rodrigo Simas pensam em aumentar a família no futuro. Veja o que ela disse!

Com certeza, Agatha Moreira e Rodrigo Simas formam um dos casais mais queridos do mundo dos famosos. Eles se conheceram em 2012, mas a amizade só virou namoro em 2018.

Em entrevista ao GShow, a atriz afirmou que prefere manter a relação sem rótulos. "O respeito não é maior ou menor de acordo com o nome que se dá a uma relação. No começo do nosso namoro, estávamos ainda nos entendendo, naquela fase em que muita coisa é novidade. Antes de nós mesmos definirmos o que estávamos vivendo, as pessoas já pediam um nome para a relação. E eu fui honesta, dizendo que ainda não haviam rótulos", disse ela.

A artista ainda contou como é a relação com o amado. "Conviver exige muitas coisas de ambas as partes. Mas a vontade de manter a relação, precisa estar em sintonia no casal. E isso acontece, essencialmente, quando existe comunicação, afeto e respeito. Essa equação é uma receita infalível? Não! Mas é um norte para quem quer caminhar a dois".

Sobre aumentar a família no futuro, Agatha foi sincera ao dizer que essa decisão ainda não foi tomada. "Amo criança e sempre vivi rodeada por elas. E adoro cuidar de criança, trocar uma fralda, por exemplo. Mas essa decisão precisa de muita maturidade, de muita certeza. Não dá para colocar um filho no mundo por capricho, vaidade. Ainda não tomamos essa decisão".

Com quase 33 anos, a artista não descarta a possibilidade de congelar óvulos. "Infelizmente, uma decisão tão importante como essa esbarra em questões que não podemos controlar. O congelamento de óvulos é um passo importante para a mulher ter um pouco mais de tempo para amadurecer essa escolha. Não teria nenhum problema em realizar esse procedimento, se achar que vai ser algo importante para mim", afirmou.

Por fim, Agatha Moreira contou como é morar com o parceiro, com quem divide o mesmo teto desde 2020. "Agora vivemos em uma casa, temos mais espaço. Conviver não é fácil e nem sempre será um mar de rosas. Nem sempre teremos dias fáceis. E tudo bem! O importante é que estejamos unidos com o mesmo propósito - querer estar um ao lado do outro. O dia a dia embaixo do mesmo teto tem os seus desafios, que é driblar a rotina, basicamente. Mas saber que vou chegar em casa e ter o meu parceiro lá, para dividir o básico da vida, torna tudo mais especial. Contraditório, não é? Mas é assim que funciona".

Homenagem

Na segunda-feira, 6, Rodrigo Simas completou 33 anos de vida e o ator recebeu inúmeras homenagens nas redes sociais. Agatha Moreira fez questão de se declarar para o amado e compartilhou em sua conta no Instagram diversas fotos em que aparece ao lado de Rodrigo, desde o início do relacionamento.

"Hoje é dia 6 e você completa 33. A soma desses números dá 6. E há 6 dias nós completamos 6 anos.

De acordo com a numerologia hehehe… o número 6 representa a vibração do amor e da harmonia. E ao longo desses 12 anos de amizade, é exatamente assim que te vejo, rodeado de amor e sempre tentando promover a harmonia entre os seus (e olha que quase sempre você consegue). É um privilégio dividir a vida com alguém que me desperta extrema admiração. Obrigada por ser meu grande amor, meu grande amigo e meu grande parceiro. Que a vida te retribua sempre e que seu coração esteja sempre repleto do amor a da harmonia que você representa para todos nós. Te amo", escreveu ela na legenda da publicação.

