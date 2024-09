Emily Blunt faz rara aparição com as filhas e o marido em evento

Emily Blunt foi flagrada em um momento ao lado das duas filhas, Hazel e Violet, e o marido, John Krasinski, em torneio de tênis nos EUA

A atriz Emily Blunt aproveitou o último final de semana para curtir um passeio em família. Ela foi flagrada em uma rara aparição em público com as filhas, Hazel, de 10 anos, e Violet, de 7 anos, e o marido, John Krasinski, durante uma partida do torneio de tênis US Open, nos Estados Unidos.

A família foi vista na arquibancada de uma partida feminina entre Arena Sabalenka e Jessica Pegula.

Eles são discretos com a vida pessoal e quase não aparecem em público com as filhas, mas decidiram abrir uma exceção no último final de semana.

Emily Blunt com as filhas e o marido - Foto: Getty Images

A história de amor de Emily Blunt e John Krasinski

A atriz Emily Blunt e o ator John Krasinski formam um casal apaixonado de Hollywood. Eles se conheceram em um restaurante de Los Angeles em 2008. “Eu a conheci e fiquei tão nervoso. Eu pensei: ‘Meu Deus, eu acho que vou me apaixonar por ele’”, disse ele há alguns anos. Inclusive, ele disse que ficou encantado por ela no filme O Diabo Veste Prada, que ele assistiu 75 vezes só para vê-la.

Tempos depois de se conhecerem, eles saíram para um encontro romântico para comerem pizza no apartamento dele e o namoro começou. O noivado aconteceu em 2009, um ano após o início da relação. Em 10 de julho de 2010, eles se casaram em uma cerimônia na Itália.

“Encontrar o John mudou a minha vida. Quando eu senti o apoio dele, eu me senti invencível. Há alguém por trás de mim e dos meus melhores dias, e alguém que está na minha frente nos dias ruins”, afirmou ela.

Os dois se tornaram pais em 2014, quando nasceu a primeira filha deles, Hazel Grace. Em 2016, eles tiveram a segunda filha, Violet.