Atriz de 'Todo Mundo em Pânico', Erica Ash morre aos 46 anos

Estrela do filme 'Todo Mundo em Pânico 5', a atriz Erica Ash morreu nos Estados Unidos após uma longa batalha contra o câncer

A atriz e comediante Erica Ash, conhecida por seu papel no filme 'Todo Mundo em Pânico 5' (2013), morreu no último domingo, 28, aos 46 anos, nos Estados Unidos, após uma luta contra o câncer. A informação foi confirmada por Diann, mãe da artista, ao site 'TMZ'.

"Estamos profundamente tristes em anunciar o falecimento de nossa querida filha, irmã e amiga Erica Chantal Ash (1977-2024). Após uma longa e corajosa batalha contra o câncer, ela fez sua passagem pacificamente cercada por seus entes queridos. Erica era uma mulher incrível e uma artista talentosa que tocou inúmeras vidas com sua sagacidade afiada, humor e entusiasmo genuíno pela vida", declarou Dian.

E completou: "Sua memória viverá eternamente em nossos corações. Somos gratos pelas gentis expressões de amor e apoio durante este momento difícil". Através das redes sociais, famosos lamentaram a partida precoce da atriz.

No Instagram, Viola Davis publicou uma homenagem à colega de profissão. "Descanse em paz linda rainha! [Desejo] orações de conforto, paz e cura aos seus entes queridos", declarou a artista. A comediante Loni Love também lamentou a morte de Erica Ash.

"É com tristeza que confirmo o falecimento da minha amiga e colega atriz Erica Ash. Erica era talentosa e hilária, quer fosse no programa 'Survivor's Remorse' ou no 'MadTV', ela sempre dava o seu melhor no trabalho. Ela sempre esteve presente... agora ela se foi... Minhas sinceras condolências à sua família e aos fãs", escreveu.

Sem entrar em detalhes, através de uma nota, a família de Erica pediu para que o público fizesse doações para instituições que ajudam pessoas no tratamento contra o câncer de mama.

"Em homenagem à memória de Erica, a família pede que todas as doações sejam feitas para a Susan G. Komen Cancer Foundation ou à fundação de câncer de mama de sua escolha. Somos gratos pelas expressões de amor e apoio durante este momento difícil", diz o comunicado.

A carreira de Erica Ash

Além do papel em 'Todo Mundo em Pânico 5', Erica Ash também atuou nos filmes 'O melhor presente é o amor' (2017) e 'Fantasma e CIA' (2023). A atriz ainda participou de séries como 'Survivor's Remorse', 'Shades of Blue' e 'Real Husbands of Hollywood'.

Seu último trabalho nas telinhas foi em um episódio da série 'Extended family', que foi ao ar ainda no primeiro semestre deste ano.