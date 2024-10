Ana Hickmann escolhe joias que serão usadas em casamento. Veja!

Ana Hickmann está a todo vapor com os preparativos para seu casamento com Edu Guedes e chegou a hora de escolher as joias que serão usadas na cerimônia

Noiva de Edu Guedes, Ana Hickmann está a todo vapor com os preparativos para ter o casamento dos sonhos. A apresentadora tem feito questão de compartilhar todos os detalhes com os seus mais de 18 milhões de seguidores.

Nesta terça-feira, 1º, chegou o dia de escolher as joias que serão usadas na cerimônia. Em sua conta no Instagram, a famosa publicou diversas fotos experimentando coroas e anéis, e também discutindo ideias com as designers de joias.

"Dump de um dia especial e cheio de expectativa! Eu sempre sonhei com esse momento, por isso estou caprichando em todos os detalhes. Hoje escolhi as joias que vou usar no casamento e nas fotos do pré wedding! A Rosana Chinche vai fazer peças exclusivas para mim. Estou muito feliz! Fernanda Hickmann sempre comigo, me ajudou nessa escolha", disse ela, se referindo à presença da irmã.

Edu Guedes fez questão de deixar um comentário na publicação da amada. "Você merece!!! Ser feliz e realizar tudo o que sempre sonhou", escreveu ele. Ana Hickmann foi casada por mais de 20 anos com Alexandre Correa, com quem tem o filho Alexandre, de dez anos. Já Edu Guedes é pai de Maria Eduarda, de 14 anos, fruto do seu relacionamento com Daniela Zurita.

Anel de noivado

A apresentadora Ana Hickmann mostrou o anel que ganhou ao ficar noiva de Edu Guedes. Na segunda-feira, 30, o casal apaixonado marcou presença em um evento solidário em São Paulo e a joia foi destaque quando a loira exibiu sua mão para as câmeras.

Usando um vestido de festa, de modelo sem alça e com cinto, a loira roubou a cena ao surgir deslumbrante com a peça de tom marrom e algumas joias com pedras verdes, que fizeram contraste com a roupa.

Ao posar para o fotógrafo, Ana Hickmann então exibiu seus aneis nos dedos e revelou como é o acessório de noivado que ganhou de Edu Guedes. A joia é prata e tem um diamante de um bom tamanho.