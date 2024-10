Matteus Amaral compara jogo no BBB 24 com vida real: ‘Não sigo efeito manada’

Em entrevista à TV CARAS, Matteus Amaral abre o jogo sobre sua participação no BBB 24 e garante que sempre procura tratar as pessoas da melhor forma

Matteus Amaral (28) foi vice-campeão do BBB 24. Sua participação ao longo do reality show da TV Globo sempre chamou muito a atenção do público. O gaúcho fazia de tudo para não entrar em confusões e era muito observador. Contudo, no decorrer do programa, seu posicionamento mudou, demonstrando mais firmeza em suas opiniões, o que agradou bastante os fãs da atração. Em entrevista à TV CARAS, Alegrete, como é carinhosamente chamado, garante que também é assim em sua vida. "Não sigo efeito manada", afirma.

No início do BBB 24, os fãs do reality enxergavam o jogo de Matteus mais passivo; mas do meio para frente do game, ele foi ganhando mais força. O gaúcho, então, comenta o que poderia ter o impulsionado na época. “Olha, sou muito de analisar os ambientes que estou, e trato as pessoas da melhor forma. Só que lá dentro é um jogo. Então lá, a responsabilidade era gigantesca. Fui vendo, quis seguir do meu jeito, fui analisando. Vou ouvir mais do que falar, não vou me arriscar, vou jogar na média. E estava indo, indo”, diz o ex-brother.

“Só que depois fui vendo que (...) Cara, vou ser o que sou na minha vida: aproveitava pra dançar, brincar, me posicionava da forma como eu deveria me posicionar, que fui vendo (...) Não tem por que eu não falar que a pessoa está errada, mas tenho a forma de falar”, continua.

Alegrete relembra que ficou do lado de alguns participantes no jogo. “Sim, e sou assim na vida. Não tenho vergonha de assumir o lugar que eu ocupo, entendeu? Tipo, se estou vendo que a pessoa está fazendo uma coisa errada, não vou ficar ali perto. Eu não sigo efeito manada também. Tipo, faz isso porque isso é legal, faz isso porque todo mundo faz. Não, não sou assim. Faço se achar interessante (...) e se eu não estiver causando mal pra ninguém (...) Vi que um lado estava puxando mais intriga, briguinha. Eu disse; não, vou ser, eu, seja o que Deus quiser”, destaca.

RECEIO AO ASSUMIR ROMANCE

No bate-papo, Matteus Amaral revela ter sentido receio quando pensou em investir em Isabelle Nogueira (31), após o fim da relação com a mineira Deniziane Ferreira (29), ainda dentro do confinamento do Big Brother Brasil.

Quando estava na atração, Anny se relacionou com o gaúcho, mas terminou com ele pouco antes de ser eliminada do reality, pois estava com medo do relacionamento prejudicar o jogo dos dois. Assim que ela deixou o programa, Metteus se aproximou de Isabelle e se encantou por ela. “Receio por conta da gente não ter as respostas (do público) lá dentro, eu ficava muito receoso”, afirma Alegrete.

“Dizia: Será que causei a eliminação da Anny? Aí, fiquei com aquele anseio até o fim. Porque a Anny tem um filhinho, e eu jamais vou querer (...) Minha mãe foi solteira logo no início da minha vida, então sei o quanto a mãe passa trabalho para criar um filho, entendeu?”, emenda o vice-campeão do BBB 24.

Metteus confessa que se colocava no lugar da mineira. “E não sabia o que tinha acontecido para a Anny sair. Fiquei com aquela angústia, todo o programa. Só que depois fui me dando conta: Cara, a gente não tinha mais nada, estou vivendo algo único aqui dentro, tem uma morena linda na minha frente, que a gente dança, brinca, dá risada nos dois (...) E a gente se respeita muito aqui dentro. Por que não vou viver isso?”, fala.

“Fiquei com receio porque (...) Será que não vão me chamar de galinha lá fora? Pelo amor de Deus! (risos). Ficar com duas gurias? Mas é tudo muito bem resolvido, sabe? Como falei, já tinha terminado, a gente estava vivendo lá dentro da casa e só ficou o receio por eu não ter as respostas. Mas foi muito tranquilo”, ressalta.

ASSISTA A ENTREVISTA COMPLETA: