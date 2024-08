Ator de Jurassic Park chora em entrevista e desabafa sobre o câncer

Ator de Jurassic Park, Sam Neill chorou em entrevista ao falar sobre seus pais e contou sobre o seu tratamento contra o câncer

Ator do filme Jurassic Park, Sam Neill ficou emocionado durante uma entrevista ao programa The Assembly ao falar sobre a sua família. Ele foi questionado sobre a maior lição que aprendeu com sua mãe e seu pai, e ele ficou comovido.

"Não sei por que essa pergunta me comoveu tanto, mas comoveu", disse ele, que recuperou o fôlego para continuar: "Meus pais eram da geração que passou por muitas coisas. Eles passaram pela [Grande] Depressão. Minha mãe perdeu o pai na primeira guerra [mundial]. Ela cresceu sem o pai. Eles passaram por muitas coisas, mas eram pessoas muito estoicas".

Então, ele relembrou quando quase reprovou na universidade por não ter estudado enquanto se dedicava ao teatro. "Eu disse: 'Oh, acho que estou tendo um colapso e tenho exames em algumas semanas e não sei como vou [me sair]. Ela apenas olhou para mim e disse: 'Bem, você vai ter que se recompor, não é?'. Acho que essa foi a melhor lição que aprendi com ela, às vezes você só tem que se recompor. É uma lição difícil, mas é uma boa", disse ele.

Por fim, ele desabafou sobre o câncer. O artista foi diagnosticado com câncer no sangue em estágio 3 no ano de 2022. Ele segue em tratamento. "Estou em um diferente agora, então pelo menos não pareço o polegar careca de alguém. Foi assim que fiquei por um bom tempo - foi constrangedor, e perdi minha barba e tudo, e minha dignidade foi junto", declarou.