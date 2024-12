Angelina Jolie revela se gostaria de ter filme sobre a sua vida

A atriz Angelina Jolie foi bastante sincera ao responder o questionamento sobre ter um filme sobre a sua vida no futuro

Atualmente, Angelina Jolie está divulgando o filme Maria, em que ela interpreta a protagonista. O longa é uma cinebiografia da cantora de ópera Maria Callas. A atriz, inclusive, espera ser indicada ao Oscar de Melhor Atriz.

De acordo com a revista People, a famosa foi questionada sobre ter um filme sobre a sua vida no futuro e foi bastante sincera na resposta.

"Esta ganha o prêmio de pergunta mais insana. Quando você é uma pessoa pública e atua [como outra pessoa], tem consciência de que odiaria que alguém interpretasse a sua vida ou pensasse que a entende, então tentamos ser cuidadosos [com Maria Callas]. Espero que não haja um filme sobre a minha vida", disse ela.

Ainda segundo a publicação, a pergunta teria sido feita por Pablo Larraín, diretor de Maria e famoso por dirigir biografias de mulheres famosas. O longa chega aos cinemas brasileiros em fevereiro de 2025.

Vitória na justiça

A atriz Angelina Jolie venceu uma disputa sobre supostos abusos cometidos por Brad Pitt durante a relação, que durou 12 anos até o anúncio do divórcio, em 2016. O rompimento foi oficializado sete anos após a separação, em 2023. Na decisão judicial favorável à atriz, o juiz autorizou a divulgação de uma série de documentos privados que os advogados de Pitt relutavam em apresentar.

Na avaliação dos representantes legais de Jolie, esses documentos seriam provas de "comunicações falsas, mentiras para as autoridades e anos de farsa" por parte do ator. "Queremos enfatizar que Angelina nunca quis que as coisas chegassem a esse ponto. Ela nunca apresentou queixa, deixou todas as propriedades deles e foi ela quem tentou vender o negócio para ele em primeiro lugar", declarou Paul Murphy, um dos advogados da atriz.

"O Sr. Pitt nunca foi responsabilizado por suas ações e sempre controlou Miraval e a vinícola, mas ele ainda exige mais", completou.

Os advogados de Pitt classificaram a divulgação do conteúdo como "desnecessária e intrusiva, uma exposição sensacionalista". De acordo a revista People, a decisão judicial chamou atenção para a possibilidade de o desenrolar dos eventos acabar expondo ainda mais os supostos abusos cometidos por Pitt durante o período em que esteve casado com Jolie.

