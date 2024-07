Maisa Silva mostra detalhes de sua nova casa no Rio de Janeiro

Maisa Silva se mudou para o Rio de Janeiro para se preparar para sua estreia em uma nova da Globo e mostrou detalhes do novo lar

A atriz Maisa Silva está de casa nova! Nos últimos dias, ela se mudou para o Rio de Janeiro para iniciar sua preparação para a estreia em uma novela da Globo. Isso porque a estrela foi contatada pela emissora carioca para ser a vilã da próxima novela das 6, chamada Garota do Momento.

Com esta novidade em sua vida profissional, ela passou por uma mudança na vida pessoal. Depois de morar em São Paulo, a estrela se mudou para o Rio de Janeiro e já está de casa nova. No Instagram, ela mostrou alguns detalhes do seu novo lar.

Nas fotos, Maisa exibiu o armário do seu closet, uma parte da decoração do quarto, um pouco de como é a sala de estar e também a área externa, que tem piscina e gramado. “Cidade nova, amigas antigas, bailamos”, disse ela.

Vale lembrar que Maisa vai interpretar uma vilã na Globo. A personagem dela vai perturbar a vida da protagonista, que será uma jovem que usa pela mãe e por realizar os seus anos no Brasil dos anos 1950. Maisa já falou sobre a alegria com a novidade em sua carreira, já que é sua estreia na Globo. "Confesso que estou até agora sem acreditar. Comecei minha carreira como atriz nas novelas e, após um tempo longe da TV, voltar com uma novela na TV Globo e uma personagem diferente de tudo o que já fiz, é muito especial e veio na hora certa", afirmou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por +A (@maisa)

Larissa Manoela comemora estreia de Maisa Silva em novela da Globo

Larissa Manoela usou as redes sociais na tarde desta segunda-feira, 16, para celebrar a nova conquista da amiga, Maisa Silva, nova contratada da TV Globo. A ex-Carrossel estará na próxima novela das seis, 'Garota do Momento', de Alessandra Poggi.

Extremamente animada com a novidade incrível, Larissa fez questão de parabenizar Maisa. Em seu perfil no X, antigo Twitter, a eterna Maria Joaquina ressaltou o quanto torce para o sucesso da nova global.

"Tão feliz por você! Certeza que vai ser lindo e você vai entregar tudo de si como sempre faz. Tô sempre na torcida por você e você sabe! Agora chegou a minha vez de te acompanhar numa novela de época assim como você fez comigo em 2022. Te amo, Ma! VOA!", declarou Larissa Manoela.