Lucas Lima exibe como é a sala de estar de sua casa

Solteiro há cerca de um ano, o cantor e músico Lucas Lima mostrou como é a decoração de sua casa no interior de São Paulo

O cantor e músico Lucas Lima caprichou na decoração do seu novo lar. Separado de Sandy há cerca de um ano, ele vive em uma casa na região de Campinas, no interior de São Paulo, e surpreendeu ao mostrar como é a sala de estar.

Em um post nos stories do Instagram, ele exibiu uma imagem aberta do ambiente de estar. No local, os fãs conseguiram ver o sofá, as estantes e mesinhas de centro. Além disso, um item que chamou a atenção foi a janela enorme do local.

Lucas mostrou sua sala de estar para celebrar uma conquista do dia a dia. “Colocar sozinho o tapete pós-lavagem é super facinho”, brincou ele, que apareceu comemorando.

Vale lembrar que Lucas Lima é integrante da banda Família Lima e também faz projetos individuais como produtor musical e influenciador digital. Ele se divide entre o interior de São Paulo e a capital paulista, onde possui um apartamento.

Lucas Lima em sua casa - Foto: Reprodução / Instagram

Os músculos de Lucas Lima

O cantor e músico Lucas Lima agitou as redes sociais ao ostentar sua boa forma. O artista fez uma selfie no espelho do provador de uma loja e apareceu apenas de regata branca e os braços musculosos à mostra.

Antes de compartilhar a foto, ele divertiu seus fãs com um desabafo inusitado. Ele contou que estava com vergonha de postar a foto, mas iria postar mesmo assim porque gostou da iluminação na hora de fotografar os braços.

"Eu vim comprar umas roupas. Estava no provador e bateu uma luz bonita, eu me achei muito fortão. Eu pensei: ‘Isso que acontece com as pessoas que ficam postando foto de regatinha, né? Ah, podia postar a foto e botar uma enquete, vocês acham que eu compro ou não?’. Aquelas coisas que as pessoas fazem para disfarçar que a foto é uma coisa de ego. É o que eu queria fazer, mas estou com vergonha de vocês. Sabe quando a luz bate no lugar certo? Naquela foto ficou muito bonito, eu estou com muita vontade, só que estou com muita vergonha. Eu vou dar uma pensada, e eu vou acabar postando. Eu já quero pedir desculpa pela biscoitagem sem vergonha”, disse ele.

Vale lembrar que Lucas Lima segue uma rotina de exercícios físicos na academia. Inclusive, ele tem uma contagem nos stories do Instagram de fazer 150 treinos neste ano.