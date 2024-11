Gente como a gente! Ticiane Pinheiro lava a louça de pijama no feriado

Ticiane Pinheiro exibe momento do dia a dia ao lavar a louça com sua filha caçula no apartamento da família

A apresentadora Ticiane Pinheiro compartilhou um momento de ‘gente como a gente’ em sua rotina. A estrela exibiu um vídeo nos stories do Instagram enquanto lavava a louça com sua filha caçula, Manuella, fruto do casamento com Cesar Tralli.

A imagem foi gravada na manhã desta sexta-feira, 15, na cozinha do apartamento da família. Ela e a filha apareceram de pijamas enquanto lavavam a louça do café da manhã antes de saírem para curtir o dia de feriado.

“Minha ajudante”, disse a estrela na legenda do vídeo. Atualmente, Ticiane Pinheiro faz parte do time de apresentadores do programa Hoje Em Dia, da Record TV.

Ticiane Pinheiro lava a louça do feriado com a filha - Foto: Reprodução / Instagram

Ticiane Pinheiro fala do seu contrato com a Record

Há poucos dias, a apresentadora Ticiane Pinheiro usou as redes sociais para abrir uma caixinha de perguntas. Durante a interação com os internautas, ela foi questionada se vai continuar na Record no próximo ano. Surpresa, ela respondeu que seu contrato não acaba pora gora.

"Você vai estar na Record no ano que vem?", quis saber a pessoa. “Uai! Como assim? Claro! Ano que vem eu faço 20 anos de Record e o meu contrato vai até dezembro do ano que vem”, garantiu a esposa de Cesar Tralli.

Vale lembrar que, recentemente, Ticiane Pinheiro fez uma aparição na Globo. Ao lado de Cesar Tralli, ela fez uma participação especial no programa Domingão com Huck. Os dois foram jurados do quadro Dança dos Famosos. Contratada da Record, ela ganhou uma liberação especial para aparecer na concorrente. Além disso, os dois ainda tiveram a companhia da mãe dela, a musa Helô Pinheiro.

