Ana Hickmann revela verdadeiro motivo para vender sua mansão em Itu

Vivendo uma nova fase, a apresentadora Ana Hickmann comentou a decisão de colocar à venda sua mansão em Itu, avaliada em R$ 40 milhões

A apresentadora Ana Hickmann iniciou uma nova fase em sua vida pessoal e, com isso, decidiu colocar sua famosa mansão em Itu, interior de São Paulo, à venda. Em um vídeo publicado na quinta-feira, 7, a noiva de Edu Guedes comentou sobre a escolha de se desfazer do imóvel onde residiu por muitos anos.

De acordo com Ana, o motivo principal de repassar a residência para frente é a finalização de um ciclo. Para quem não sabe, ela morou no local com o ex-marido, o empresário Alexandre Correa, e o filho, Alezinho.

"Acho que o mais importante de tudo é que na vida existem ciclos e lugares significam momentos, significam ciclos. A nossa casa faz parte disso e aquele ciclo se fechou. É uma casa linda, maravilhosa, que eu construí com todo o suor do meu rosto, trabalhei muito para construir aquela casa. Coloquei dentro dela todos os desejos de uma menina que nasceu no Rio Grande do Sul, no interior, e que sempre quis ter a família toda por perto", iniciou a apresentadora da Record TV no registro.

"A casa hoje faz parte de uma parte da minha história e eu quero que ela agora seja parte da história de outra família, que ela tenha significados importantes", completou Ana Hickmann sobre a venda da mansão, que está disponível desde agosto deste ano.

Segundo o perfil da corretora luxuosa responsável pelo negócio, o valor de R$ 40 milhões e a disponibilidade do pagamento estão sujeitos a alteração. O terreno conta com 6.100 metros quadrados e um total de 1.600 metros quadrados de área construída.

A antiga mansão de Ana Hickmann possui uma suíte master de 240 metros quadrados com SPA e closet blindado. A residência conta ainda com outras seis suítes com acabamento em mármore e mais duas suítes para hóspedes, além de uma garagem coberta para 8 carros, elevador panorâmico e piscina com raia de 25 metros.

