Paolla Oliveira exibe corpaço monumental em último ensaio técnico; confira

Para último ensaio técnico antes do Carnaval, Paolla Oliveira exibe curvas deslumbrantes em fantasia toda verde brilhante; veja os detalhes

A atriz Paolla Oliveira deu um show de beleza em mais um ensaio para a Grande Rio. Neste domingo, 23, a famosa, que anunciou sua saída do posto de rainha da escola para o próximo ano, postou cliques de seu look para o último ensaio técnico antes do Carnaval e impressionou.

Cobrindo apenas o necessário com top e calcinha, de cor verde brilhante, a global esbanjou suas curvas deslumbrantes e não passou despercebida. Paolla Oliveira ainda falou sobre o significado de sua fantasia.

"Hoje, carrego o Muiraquitã, o amuleto das Icamiabas, símbolo de força, proteção e encantaria. Dizem que do ventre dos rios nascem os grandes mistérios, como o sapo que se transforma e renasce na natureza", explicou.

Por fim, a atriz, que viverá Heleninha no remake de Vale Tudo , falou sobre o evento. "Chegamos no último ensaio técnico antes da avenida, cantem por nós que pulsaremos por vocês", declarou.

Veja o look de Paolla Oliveira para o último ensaio técnico:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Paolla Oliveira (@paollaoliveirareal)

Paolla Olvieira se despede do Carnaval

Após sete anos na Grande Rio, Paolla Oliveira anunciou que este será seu último carnaval no cargo à frente da bateria. Em entrevista ao Fantástico, da Globo, a estrela contou que tem dois motivos para sair do carnaval neste momento: a novela Vale Tudo e uma questão de saúde na família .

"Escolher entre paixões é muito difícil. Infelizmente, eu tenho que me despedir desse posto. Não é triste. O Posto é lindo demais. Vou me despedir do posto, mas jamais do carnaval, jamais da grande rio. É uma mudança de lugar, tem várias maneiras de curtir o carnaval. A escolha está sendo dificil, mas é isso. Eu não sei fazer nada um pouquinho, só sei fazer muito. Eu preciso pensar agora em redefinir a minha energia. É um trabalho que vai demandar de mim, que é a novela Vale Tudo. Eu sei que vai demandar de uma maneira diferente. E tenho uma questão familiar, de saúde. Eu acho que fazer escolhas na hora certa a gente tem que saber fazer. Vou cuidar dos meus, e acalmar o meu coração para depois eu não me arrepender, não ficar triste", afirmou.