Anderson Soares transforma educação financeira ao liderar AJX Capital

Com mais de 20 anos de trajetória profissional, o empresário Anderson Soares é especialista em estratégia e expansão de negócios, focando na criação de soluções inovadoras e sustentáveis. Sua experiência como administrador é marcada pela visão e capacidade de transformar desafios em oportunidades, sempre alinhado a valores éticos e ao compromisso de impactar positivamente a vida das pessoas.

Ele transformou sua paixão pelo mercado financeiro em uma missão educativa, ao fundar a AJX Capital, uma edutech focada em levar conhecimento a um público amplo e diverso. A empresa é guiada pela premissa de que a instrução é a chave para transformar a relação das pessoas com o dinheiro, promovendo autonomia e segurança.

Sob sua liderança, a marca adotou um modelo baseado em alguns pilares fundamentais: planejamento orçamentário, educação, inteligência, liberdade e independência financeira, que são a essência da empresa, que visa simplificar este universo, democratizar o acesso e fomentar uma transformação real na vida das pessoas.

Criou-se um que empodera seus clientes. “Acredito que o primeiro passo para prosperar em qualquer área da vida é compreender e organizar a relação com os recursos financeiros”, explica.

Por meio de uma abordagem prática, com ferramentas e conteúdos acessíveis, entrega um conhecimento descomplicado. “Educar é ensinar a enxergar o presente de forma realista e o futuro com otimismo, construindo estratégias sólidas e alinhadas aos seus objetivos”, diz.

“O impacto positivo deve ser vivido tanto dentro quanto fora das organizações. Acredito que empreendedores e colaboradores precisam vivenciar os mesmos princípios e valores que são transmitidos. Afinal, não se pode ensinar aquilo que não se pratica”, completa.

Em 2024, a AJX Capital foi reconhecida pela Great Place to Work, recebendo o selo de uma das melhores empresas para empreender, com um índice de satisfação de 98% em sua pesquisa interna.

“Enxerga o futuro da educação financeira como um campo onde tecnologia, inteligência e responsabilidade social caminham juntas para gerar impacto. Com uma abordagem humana, é possível ensinar e inspirar pessoas a tomar decisões mais seguras e assertivas”, finaliza.