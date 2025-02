Big Brother / Novidade

Sandy e Junior vão cantar no BBB 25 junto com Chitãozinho e Xororó

Junior, Sandy, Chitãozinho e Xororó - Foto: Divulgação; Globo / Daniela Toviansky